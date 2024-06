Parlament în flăcări și cinci oameni împușcați de polițiști. Președintele țării a mobilizat armata ca să înăbușe protestele VIDEO

Cel puţin cinci protestatari au fost împuşcaţi mortal de poliţie în Kenya, iar o parte a Parlamentului a fost cuprinsă de flăcări, ca urmare a intensificării demonstraţiilor împotriva noilor propuneri fiscale, transmite BBC.

O mulţime furioasă a rupt liniile de poliţie pentru a lua cu asalt Parlamentul din capitala Nairobi, înainte de a incendia o parte a acestuia.

Într-o alocuţiune rostită marţi seara, preşedintele William Ruto a declarat că vor fi utilizate toate mijloacele pentru "a contracara orice încercare a criminalilor periculoşi de a submina securitatea şi stabilitatea ţării”.

Acesta a mobilizat armata pentru a înăbuşi protestele.

