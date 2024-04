Poliţia a început să aresteze paşnic studenţii protestatari de la University of Southern California miercuri seara, la câteva ore după ce forţele de ordine au arestat violent la o universitate din Texas zeci de manifestanţi, în cele mai recente ciocniri între forţele de ordine şi cei care protestează faţă de războiul dintre Israel şi Hamas în campusurile din întreaga ţară, potrivit apnews.com.

În timp ce tensiunile au crescut între poliţie şi studenţii protestatari de la Universitatea din California de Sud în prima parte a zilei, seara demonstranţii au început să fie reţinuţi fără incidente, în timp ce elicopterele zburau deasupra lor. Cel puţin 50 de manifestanţi au fost reţinuţi de poliţia din Los Angeles la University of Southern California (USC) în timpul protestelor paşnice.

Protestatarii au format un cerc cu braţele încleştate în centrul campusului, sfidând un avertisment anterior că vor fi arestaţi de către Departamentul de Poliţie din Los Angeles. Poliţişti în echipament antirevoltă, cu bastoane, au înconjurat grupul înainte de a aresta indivizii unul câte unul.

În timp ce unele universităţi care se străduiau să dezamorseze tulburările au apelat rapid la forţele de ordine, arestările din California au contrastat puternic cu haosul care a avut loc cu doar câteva ore mai devreme la Universitatea din Texas, la Austin.

