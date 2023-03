Pentru a noua săptămână consecutiv, mii de israelieni au ieşit, sâmbătă seară, pe străzile din Tel Aviv pentru a protesta faţă de reforma foarte controversată a sistemului judiciar dorită de premierul Benjamin Netanyahu şi pe care o consideră antidemocrată.

Coaliţia de dreapta şi extrema dreaptă înfiinţată în decembrie de Benjamin Netanyahu încearcă să adopte o lege care să ofere guvernului o influenţă mai mare asupra selecţiei judecătorilor şi să limiteze prerogativele Curţii Supreme, provocând, încă de la anunţarea textului la începutul lunii ianuarie, demonstraţii masive.

„Democraţie, democraţie!” sau „ruşine!”, au scandat manifestanţii din centrul Tel Avivului. Demonstraţii au loc şi în alte oraşe israeliene. Miercuri, au avut loc confruntări la Tel Aviv, între protestatari şi poliţie, care a folosit tunuri cu apă şi grenade pentru a dispersa mulţimile. Unsprezece manifestanţi răniţi au fost trataţi la Spitalul Ichilov din Tel Aviv, a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului pentru AFP.

Potrivit detractorilor săi, textul, care are scopul de a reduce influenţa justiţiei în favoarea puterii politice, ameninţă caracterul democratic al Statului Israel. Dar Benjamin Netanyahu şi ministrul său de Justiţie, Yariv Levin, consideră că este necesară restabilirea unui echilibru de putere între aleşi şi Curtea Supremă, pe care prim-ministrul şi aliaţii săi o consideră politizată.

Massive protest in Israel against Netanyahu regime for the last two months - No one calling these protesters anti-national or asking them to go to Pakistan! pic.twitter.com/KkHT77IzMt