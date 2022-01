Mii de oameni au protestat duminică, 16 ianuarie, în Amsterdam și alte orașe din Olanda, nemulțumiți de restricțiile impuse și de programul de vaccinare anunțat de guvern.

Protestatarii au cântat şi au scandat sloganuri anti-guvern. Ei au defilat apoi şi au blocat traficul, potrivit The Guardian.

In #Amsterdam, the Netherlands, another large demonstration is taking place. Hundreds of thousands of people are protesting the Covid-rules and the mandatory #vaccinepass. People had enough with their government's ineptness. #COVID19 #TheNetherlands #Protest #Macron #Rutte pic.twitter.com/nSLWbShsxG