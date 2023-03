Noi proteste față de anunțata reformă a pensiilor în Franța. Sute de mii de persoane au ieșit în stradă în toată țara VIDEO

Proteste împotriva reformei pensiilor din Franţa au avut loc din nou sâmbătă, cu marşuri în oraşe mari precum Paris, Nisa şi Toulouse, relatează AFP şi DPA.

Ministerul francez de Interne a anunţat că un total de 368.000 de persoane au manifestat sâmbătă în toată ţara, dintre care 48.000 la Paris. Numărul este în scădere faţă de marţi, când 1,28 milioane de persoane au ieşit în stradă în Franţa, potrivit ministerului.

La rândul său, sindicatul CGT (Confederaţia Generală a Muncii) a estimat că peste un milion de persoane au manifestat sâmbătă. Aceasta este cea mai mică cifră avansată de centrala sindicală de la începutul mişcării sociale, mai mică decât cea de 1,3 milioane de manifestanţi din 16 februarie. Manifestaţiile de sâmbătă au dus la anulări şi perturbări ale serviciilor aeriene şi feroviare.

Guvernul de centru-dreapta al preşedintelui Emmanuel Macron intenţionează să crească treptat vârsta de pensionare în Franţa de la 62 la 64 de ani. În plus, el are în vedere creşterea perioadei de cotizare necesară pentru o pensie completă. Guvernul său spune că aceste măsuri nepopulare sunt necesare pentru a consolida sistemul pentru viitor.

Potrivit sondajelor, majoritatea francezilor sunt ostili acestei reforme a pensiilor şi amânării vârstei legale de pensionare de la 62 la 64 de ani, considerând-o "nedreaptă", în special pentru femei şi pentru salariaţii cu munci grele.

