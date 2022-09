Peste 700 de manifestanţi împotriva mobilizării în războiul din Ucraina, arestaţi în 32 de oraşe din Rusia VIDEO

Autorităţile ruse au arestat sâmbătă peste 700 de persoane la manifestaţii împoriva mobilizării rezerviştilor să lupte în Ucraina, decretată miercuri de către preşedintele rus Vladimir Putin, potrivit unui ONG, relatează AFP.

Potrivit OVD-Info, o organizaţie specializată în numărarea arestărilor, cel puţin ”707 persoane au fost reţinute în 32 de oraşe” din întreaga Rusie, dintre care mai bine de jumătate la Moscova.

În capitala rusă, un dispozitiv poliţienesc important a fost desfăşurat în cartierul central Cistiie Prudî, au constatat jurnalişti AFP.

Majoritatea manifestanţilor prezenţi umblau sau stăteau pe loc - în mod individual sau în grupuri mici -, pentru a nu fi reperaţi şi arestaţi. Însă AFP a asistat, cu toate acestea, la arestarea a aproximativ 20 de persoane.

”Nu suntem carne de tun!”, a strigat o tânără în timp ce poliţişti cu căşti anti-revoltă o târau de o parte. Acesta este unul dintre sloganurile manifestanţilor care se opun mobilizării în Ucraina. La Sankt Petesburg (nord-vest), al doilea cel mai important oraţ din ţară, AFP scrie că a văzut aproximativ 30 de persoane urcate într-un autobuz de poliţie.

