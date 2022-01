Mii de americani protestează la Washington împotriva ”tiraniei” vaccinării obligatorii. ”Inspiraţi Dumnezeu, expiraţi frică!” VIDEO

Mii de americani au manifestat la Washington împotriva vaccinării obligatorii anti-covid-19, relatează AFP.

”Vaccinarea obligatorie şi libertăţile nu sunt compatibile. Ca apa şi uleiul”, a declarat duminică un orator pe treptele Lincoln Memorial, un impozant edificiu de marmură albă dedicat celui de-al 16-lea preşedinte al Statelor Unite.

”Respiraţi. Inspiraţi Dumnezeu, expiraţi frică”, a declarat altul în aplauzele mulţimii, americani de toate vârstele - fără mască - uni însoţiţi de copii.

”Eu nu sunt împotriva vaccinării, ci împotriva acestui vaccin”, a declarat AFP Michelle, o kinoterapeută în vârstă de 61 de ani care locueşte în Virginia şi care nu vrea să-şi spună numele de familie. Ea consideră vaccinul cu ARN mesager ”prea experiemtale”, ”pripite”.

După ce s-a oprit din declaraţii pentru a cânta imnul naţional împreună cu restul manifestanţilor, cu mâna pe inimă, Michelle declară că a refuzat să se vaccineze şi că beneficiază de o scutire religioasă. Însă, pentru a continua să muncească la Washington, este necesar să se testeze săptămânal, declară ea.

WASHINGTON, US: Thousands turned up to protest mandates and hear speakers supporting their cause. pic.twitter.com/OOrMZc3d9e