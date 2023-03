Lupte de stradă în capitala Georgiei. Mii de oameni protestează față de adoptarea legii privind "agenții străini" VIDEO

Poliţia georgiană a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mii de protestatari care s-au adunat marţi, în centrul oraşului Tbilisi, după ce parlamentul a votat în primă lectură un proiect de lege referitor la ”agenţii străini”, despre care criticii spun că are ca model un text din Rusia şi reprezintă o schimbare autoritară ce pune în pericol speranţele ţării din Caucazul de Sud de a adera la Uniunea Europeană, relatează Reuters.

Legea referitoare la agenţii străini a trecut confortabil, marţi, de votul la prima lectură în parlament. Legea, susţinută de partidul de guvernământ Visul georgian, ar impune ca orice organizaţie care primeşte mai mult de 20% din finanţare din străinătate să se înregistreze ca "agent străin", în caz contrar fiind pasibilă de amenzi substanţiale. Criticii au spus că legea aminteşte de o lege din 2012 din Rusia, care a fost folosită de atunci pentru a reprima disidenţa.

Unii dintre protestatarii adunaţi în faţa clădirii Parlamentului fluturau steaguri georgiene, ale Uniunii Europene şi americane şi strigau: "Nu legii ruseşti" şi "Sunteţi ruşi", adresându-se politicienilor din interiorul legislativului.

Jurnaliştii Reuters din Tbilisi au văzut protestatari care au intrat în altercaţie cu poliţia înarmată cu scuturi antirevolte. Unii demonstranţi au aruncat cu sticle de plastic şi petarde în poliţie, a declarat un martor Reuters.

Woman holding an EU flag facing water cannon by herself. Happening now in #Tbilisi . Georgian people are out in the streets to defend the country’s European future amid ruling party’s adoption of Russian foreign agent law.

Ulterior, agenţii au folosit gaze lacrimogene şi tunuri cu apă pentru a-i dispersa. Protestatarii care sufereau de pe urma efectelor gazelor lacrimogene au fost trataţi chiar pe treptele din faţa clădirii Parlamentului.

Preşedinta Georgiei, Salome Zurabişvili, a anunţat că îşi anulează întâlnirile din timpul vizitei sale în Statele Unite şi că pregăteşte un discurs adresat georgienilor, potrivit unei declaraţii a biroului său. Zurabişvili, deşi aleasă în calitate de candidată a partidului Visul Georgian, aflat la putere, a declarat că se va opune prin veto legii privind agenţii străini, despre care spune că pune în pericol speranţele Georgiei de a adera la UE. Parlamentul poate trece însă peste veto-ul ei.

În schimb, aflat marţi la Berlin, prim-ministrul georgian Giorgi Garibaşvili şi-a reafirmat sprijinul pentru lege, afirmând că dispoziţiile propuse privind agenţii străini respectă "standardele europene şi mondiale". "Viitorul ţării noastre nu aparţine şi nu va aparţine agenţilor străini şi slujbaşilor ţărilor străine", a declarat el.

Protests continue in #Georgia against the law on "foreign agents," which was adopted today by MPs in its first reading.

There are thousands of people in the streets of #Tbilisi. The police are trying to disperse the protesters with water cannon and tear gas. pic.twitter.com/QZBuu18LSf