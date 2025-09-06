Apel la proteste masive, cu două zile înainte să înceapă școala. „Se vor lua și alte măsuri împotriva cadrelor didactice”

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 22:33
178 citiri
Protest FOTO Facebook/Fsli Romania

Președintele FSLI, Simion Hăncescu, face sâmbătă, 6 septembrie, un apel către profesori, la solidaritate.

„Dacă nu suntem toți, educația va fi distrusă iremediabil de Guvernul Bolojan!”, spune liderul sindicatului.

El mai arată că au datoria să continue protestele, până când măsurile de austeritate vor fi abrogate, altfel se vor lua și alte măsuri împotriva cadrelor didactice.

”APEL LA SOLIDARITATE: Dacă nu suntem toți, educația va fi distrusă iremediabil de Guvernul Bolojan! Sistemul educațional traversează cea mai grea perioadă, din ultimii 35 de ani, din cauza măsurilor luate prin Legea 141/2025. Aceste măsuri au fost luate fără să se facă un studiu de impact și fără să aibă în vedere că urmările acestor măsuri pot avea efecte extrem de dăunătoare asupra acestui sistem vital pentru o națiune. Cei care au de pierdut sunt în egală măsură elevii, dar și cadrele didactice”, spune Hăncescu în apelul postat pe Facebook.

Liderul FSLI arată că ”măsurile de-a dreptul cinice luate de Guvernul Bolojan, cu acceptul unanim al partidelor politice care susțin actualul guvern, nu fac altceva decât să arunce învățământul românesc cu 15-20 de ani în urmă, aceasta fiind încă o dovadă că clasa politică din România nu a dat și nu dă doi bani pe sistemul educațional”.

”Dacă trăiam într-o țară normală, educația ar fi fost protejată în această perioadă de austeritate. Trebuie să conștientizăm că aceste măsuri sunt cu bătaie lungă, motivul ascuns fiind acela de distrugere a învățământului preuniversitar de stat și nicidecum argumentul că nu sunt bani suficienți pentru acoperirea salariilor și burselor în învățământ, până la finalul acestui an. Nimeni nu se mai îndoiește de marile interese ale politicienilor, de lumea coruptă, de infractorii care fură statul, de oligarhi! Poate că aceste lucruri ar trebui să ne dea mai mult de gândit și să ne determine, în masă, să ne cerem drepturile, în stradă”, afirmă Hăncescu.

”Avem datoria să continuăm protestele, până când măsurile de austeritate vor fi abrogate, altfel se vor lua și alte măsuri împotriva cadrelor didactice. Neimplicarea noastră masivă va fi tradusă de guvernanți simplu: pe ei îi putem controla, lor le putem închide gura! Oare așa să fie? Ne-am pierdut puterea și am amuțit? Noi credem că nu! Noi suntem conștienți că educația are oameni solidari, curajoși și puternici!”, mai afirmă el.

Simion Hăncescu subliniază că pe data de 8 septembrie este primul mare protest – MARȘUL EDUCAȚIEI, din București.

”Trebuie să arătăm că suntem uniți, pentru a ne recâștiga demnitatea călcată în picioare de cei care sunt acum la putere. Dacă fiecare cadru didactic este conștient de gravitatea situației și de necesitatea implicării în boicotarea deschiderii anului școlar și în protestele următoare, atunci distrugerea învățământului nu va fi garantată! Nu e suficient să ne revoltăm în social media, ci e nevoie de implicare efectivă în acțiunile de protest! Liderii de sindicat nu pot să obțină singuri abrogarea măsurilor imposibile luate de Guvernul Bolojan. Este nevoie, mai mult ca oricând, de unitate și solidaritate! Cu fiecare dintre voi, dragi colegi, devenim mai puternici, iar o luptă se câștigă cu implicare reală!”, scrie Simion Hăncescu în mesaj.

#proteste, #scoli, #profesori, #nou an scolar , #scoli
