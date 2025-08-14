Protestele din Serbia au escaladat. Ciocniri violente între susținătorii președintelui și manifestanții care îi cer demisia VIDEO

Proteste antiguvernamentale în Serbia escaladează după ciocniri violente între susţinătorii preşedintelui Vučić şi manifestanţi, marcând o nouă fază a tensiunilor generate de prăbuşirea unei gări şi acuzaţii de corupţie la adresa partidului aflat la putere.

Susţinătorii Partidului Progresist Sârbe (SNS), aflat la putere, au aruncat cu torţe şi petarde asupra protestatarilor antiguvernamentali în Novi Sad, miercuri seara, determinând poliţia să intervină pentru a pune capăt confruntării în ceea ce reprezintă o escaladare majoră a protestelor care durează de nouă luni în Serbia, relatează Reuters.

Protestele zilnice în toată Serbia, care au urmat după moartea a 16 persoane în urma prăbuşirii acoperişului unei gări renovate din Novi Sad, în noiembrie anul trecut, au zguduit popularitatea preşedintelui populist Aleksandar Vučić şi a SNS. La o conferinţă de presă susţinută miercuri seara, Vučić, flancat de ministrul de interne Ivica Dačić, a declarat că 16 poliţişti şi aproximativ 60 de susţinători ai SNS au fost răniţi în Novi Sad. El a acuzat, de asemenea, puteri străine neidentificate de orchestrarea revoltelor şi a promis arestări. „Persoanele care au încălcat legea vor fi arestate. În această seară, am evitat un scenariu catastrofal planificat de cineva din străinătate”, a spus el.

Imaginile difuzate de postul privat de televiziune N1 au arătat artificii şi petarde aruncate asupra protestatarilor din Novi Sad din direcţia sediului SNS. De asemenea, au fost filmaţi protestatari antiguvernamentali, unii cu feţele însângerate, care afirmau că susţinătorii lui Vučić i-au atacat cu bastoane şi bâte.

Mişcarea de opoziţie „Schimbare” a declarat că loialiştii lui Vučić sunt responsabili pentru confruntări. „Atacurile cu dispozitive pirotehnice asupra oamenilor încalcă dreptul lor la viaţă şi la protest”, se arată într-un comunicat.

În capitala Belgrad, poliţia în echipament anti-revoltă a blocat accesul protestatarilor antiguvernamentali în zona unui parc din apropierea clădirii Parlamentului, unde susţinătorii lui Vučić şi-au instalat tabăra încă din luna martie.

În alte părţi ale Belgradului, protestatarii antiguvernamentali s-au ciocnit cu poliţia, care i-a împiedicat să se apropie de sediile locale ale SNS.

Protestatarii au dat vina pe corupţie pentru prăbuşirea acoperişului gării din Novi Sad şi au cerut alegeri anticipate, în speranţa că acestea îl vor îndepărta pe Vučić şi partidul său de la putere după 13 ani.

Studenţii, opoziţia şi organizaţiile de combatere a corupţiei l-au acuzat pe Vučić şi pe aliaţii săi de legături cu crima organizată, violenţă împotriva rivalilor şi restricţionarea libertăţii presei, acuzaţii pe care aceştia le neagă.

Miercuri seara, studenţii care conduc protestele antiguvernamentale şi-au chemat susţinătorii să protesteze în faţa sediilor SNS din marile oraşe ale Serbiei, inclusiv la Belgrad, Novi Sad, Kragujevac, Cacak şi Niş, după ce mai mulţi protestatari au fost răniţi în ciocniri cu adepţii SNS în oraşul Vrbas, marţi seara.

Mass protests in Serbia: clashes erupt between demonstrators, police, and government supporters. More than 60 civilians and 16 police officers were injured during protests in Belgrade and Novi Sad, authorities said. The student- and opposition-led protests began after the… pic.twitter.com/RDsGP7IHtF — NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2025

