Protestele din Serbia au escaladat. Ciocniri violente între susținătorii președintelui și manifestanții care îi cer demisia VIDEO

Autor: Daniel Groza
Joi, 14 August 2025, ora 09:32
538 citiri
Protestele din Serbia au escaladat. Ciocniri violente între susținătorii președintelui și manifestanții care îi cer demisia VIDEO
Ciocnirile violente dintre susținătorii și contestatarii președintelui FOTO Reteaua X/Nexta

Proteste antiguvernamentale în Serbia escaladează după ciocniri violente între susţinătorii preşedintelui Vučić şi manifestanţi, marcând o nouă fază a tensiunilor generate de prăbuşirea unei gări şi acuzaţii de corupţie la adresa partidului aflat la putere.

Susţinătorii Partidului Progresist Sârbe (SNS), aflat la putere, au aruncat cu torţe şi petarde asupra protestatarilor antiguvernamentali în Novi Sad, miercuri seara, determinând poliţia să intervină pentru a pune capăt confruntării în ceea ce reprezintă o escaladare majoră a protestelor care durează de nouă luni în Serbia, relatează Reuters.

Protestele zilnice în toată Serbia, care au urmat după moartea a 16 persoane în urma prăbuşirii acoperişului unei gări renovate din Novi Sad, în noiembrie anul trecut, au zguduit popularitatea preşedintelui populist Aleksandar Vučić şi a SNS. La o conferinţă de presă susţinută miercuri seara, Vučić, flancat de ministrul de interne Ivica Dačić, a declarat că 16 poliţişti şi aproximativ 60 de susţinători ai SNS au fost răniţi în Novi Sad. El a acuzat, de asemenea, puteri străine neidentificate de orchestrarea revoltelor şi a promis arestări. „Persoanele care au încălcat legea vor fi arestate. În această seară, am evitat un scenariu catastrofal planificat de cineva din străinătate”, a spus el.

Imaginile difuzate de postul privat de televiziune N1 au arătat artificii şi petarde aruncate asupra protestatarilor din Novi Sad din direcţia sediului SNS. De asemenea, au fost filmaţi protestatari antiguvernamentali, unii cu feţele însângerate, care afirmau că susţinătorii lui Vučić i-au atacat cu bastoane şi bâte.

Mişcarea de opoziţie „Schimbare” a declarat că loialiştii lui Vučić sunt responsabili pentru confruntări. „Atacurile cu dispozitive pirotehnice asupra oamenilor încalcă dreptul lor la viaţă şi la protest”, se arată într-un comunicat.

În capitala Belgrad, poliţia în echipament anti-revoltă a blocat accesul protestatarilor antiguvernamentali în zona unui parc din apropierea clădirii Parlamentului, unde susţinătorii lui Vučić şi-au instalat tabăra încă din luna martie.

În alte părţi ale Belgradului, protestatarii antiguvernamentali s-au ciocnit cu poliţia, care i-a împiedicat să se apropie de sediile locale ale SNS.

Protestatarii au dat vina pe corupţie pentru prăbuşirea acoperişului gării din Novi Sad şi au cerut alegeri anticipate, în speranţa că acestea îl vor îndepărta pe Vučić şi partidul său de la putere după 13 ani.

Studenţii, opoziţia şi organizaţiile de combatere a corupţiei l-au acuzat pe Vučić şi pe aliaţii săi de legături cu crima organizată, violenţă împotriva rivalilor şi restricţionarea libertăţii presei, acuzaţii pe care aceştia le neagă.

Miercuri seara, studenţii care conduc protestele antiguvernamentale şi-au chemat susţinătorii să protesteze în faţa sediilor SNS din marile oraşe ale Serbiei, inclusiv la Belgrad, Novi Sad, Kragujevac, Cacak şi Niş, după ce mai mulţi protestatari au fost răniţi în ciocniri cu adepţii SNS în oraşul Vrbas, marţi seara.

Prima categorie profesională care cere demisia Guvernului Bolojan. Anunț major despre greva generală: „Educația va fi distrusă! O gândire de tip taliban”
Prima categorie profesională care cere demisia Guvernului Bolojan. Anunț major despre greva generală: „Educația va fi distrusă! O gândire de tip taliban”
Prețurile la energie și la produsele alimentare au explodat în ultima lună, ca urmare a măsurilor fiscale stabilite de Guvernul Bolojan. Cadrele didactice din România se numără printre...
Locuitorii din Alaska pregătesc proteste în ajunul summitului Trump–Putin. „Nu vrem dictatori pe pământ american”
Locuitorii din Alaska pregătesc proteste în ajunul summitului Trump–Putin. „Nu vrem dictatori pe pământ american”
La Anchorage, în inima statului Alaska, protestele anunțate în ajunul summitului Trump–Putin nu sunt simple manifestații. Sunt declarații ferme ale unei comunități care nu acceptă...
#proteste, #Serbia, #escaladare, #presedinte, #demisie, #ciocniri violente , #Serbia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Marquinhos a mers la microfon si a avut un mesaj pentru Donnarumma, dupa ce PSG a luat Supercupa fara el
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Direct! Luis Enrique a spus-o pe fata, dupa ce PSG a revenit de la 0-2 cu Tottenham si a castigat Supercupa

Ep. 118 - Sorin Ovidiu Vântu și Georgescu vor...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Iepurii "mutanți" au invadat o zonă din SUA. Cum explică specialiștii aspectul "animalelor zombi" VIDEO
  2. Trump a cerut ca noul președinte polonez Nawrocki să-l înlocuiască pe premierul Tusk la discuția cu liderii europeni despre Ucraina și Rusia
  3. Protestele din Serbia au escaladat. Ciocniri violente între susținătorii președintelui și manifestanții care îi cer demisia VIDEO
  4. Apa din mai multe fântâni din județul Neamț este nepotabilă. Bacteriile periculoase descoperite
  5. Statele nordice din Europa "se topesc", după valul de căldură din acest an. Avertismentul legat de pericolul care ne paște: "Nicio țară nu este în siguranță"
  6. Românul care are 1 leu pensie. Cât a muncit pentru această sumă derizorie. În același județ există o pensie specială de 46.000 lei
  7. Cum va fi vremea astăzi, 14 august. Cod galben de caniculă în aproape jumătate de țară HARTĂ
  8. Alertă de incendiu la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța a mobilizat mai multe echipaje de pompieri
  9. Ce teritorii din Ucraina vor fi negociate de Trump și Putin. Președintele Rusiei i-ar fi spus deja emisarului trimis de președintele SUA ce pretenții are
  10. Atac israelian în Fâșia Gaza. Cel puțin 25 de persoane au fost ucise. Ce spune Netanyahu