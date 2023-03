Cum a devenit „Sună-mă când ajungi” sloganul protestelor masive, generate în Grecia de accidentul feroviar cu 57 de morți

"Sună-mă când ajungi" - acest mesaj pe care multe mame din Grecia îl transmit copiilor lor atunci când călătoresc a devenit sloganul protestatarilor furioşi după accidentul feroviar din 28 februarie în care au murit 57 de persoane, multe dintre ele tinere, relatează AFP.

Miercuri, la protestele şi marşurile din întreaga ţară, protestatarii afişau bannere cu această frază, care s-a răspândit rapid pe reţele sociale în orele de după accidentul feroviar din seara zilei de 28 februarie.

La Atena, tineri furioşi au scandat, de asemenea, "Trimite-mi un SMS când ajungi. Nu ai ajuns niciodată. Te vom răzbuna, puştiule”.

În câteva zile, "Sună-mă când ajungi" a devenit echivalentul grecesc al sloganului "I can't breathe" ("Nu pot să respir"), care a apărut în Statele Unite după moartea, în mai 2020, a afro-americanului George Floyd, sufocat sub genunchii unui poliţist alb.

Într-o ţară în care familia este o ancoră puternică a societăţii, "Sună-mă când ajungi" rezumă "mentalitatea părinţilor din Grecia, în special a mamei care îşi face griji şi vrea să ştie că e bine copilul ei", a explicat miercuri pentru AFP Pinelopi Horianopoulou, mamă a doi copii, în vârstă de 50 de ani, care participa la manifestaţia de la Atena.

"Este mesajul pe care îl transmit toate mamele din Grecia", a adăugat Giota Tavoulari, în vârstă de 58 de ani, de la sindicatul farmaciştilor. Acest slogan este "preluat peste tot pentru că este destul de semnificativ: aceşti copii nu-şi vor mai vedea familiile, pentru că guvernele, companiile nu s-au ocupat" de sistemele de siguranţă feroviară", spune ea.

În multe şcoli, elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal au aşezat zeci de ghiozdane pe jos pentru a forma mesajul "pare me otan phtasis", "sună-mă când ajungi", care uneori se traduce şi prin "trimite-mi un mesaj când ajungi".

School bags placed on schoolyards form 2 short phrases often used by parents when their children travel:

- Call me when you arrive

- Text me when you arrive

Powerful initiative launched by students across #Greece honoring the victims of the crash, most of them students. #Τεμπη pic.twitter.com/6CJqq0C7eM