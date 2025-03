Televiziunea și radioul public din Serbia au fost ocupate de manifestanți. Protestatarii s-au încăierat cu polițiștii VIDEO

Câteva sute de manifestanți au început, în noaptea de luni spre marți, să blocheze sediile posturilor publice de televiziune și radio din Serbia, protestând împotriva modului în care mișcarea studențească anticorupție a fost prezentată într-un program de știri, potrivit AFP.

Blocada sediului RTS din Belgrad a fost inițiată cu puțin înainte de miezul nopții (23:00 GMT), ca reacție la o întrebare adresată de un jurnalist președintelui Aleksandar Vucic.

Prezentatorul a folosit termenul 'hoardă' cu referire la studenții care protestează de când prăbușirea acoperișului unei gări a făcut 15 morți în noiembrie.

Manifestanții împiedică angajații să intre în clădire, permițând doar ieșirile.

Au izbucnit scurte altercații între protestatari și polițiști, care au intrat apoi în clădire, a constatat un jurnalist al AFP.

Un polițist a fost rănit, a indicat Ministerul de Interne într-un comunicat, precizând că forțele de ordine nu vor interveni împotriva manifestanților care blochează accesul 'decât în cazul invadării violente a instituțiilor publice și a RTS'.

Radio-televiziunea națională sârbă, acuzată de părtinire, a fost deja ținta manifestațiilor conduse de studenți în ultimele luni.

Pe 1 noiembrie, 15 persoane, dintre care doi copii, au murit când o parte din acoperișul din beton s-a prăbușit la gara din Novi Sad (nord), la scurt timp după ce încheierea lucrărilor de renovare la clădire care au durat trei ani.

Tragedia a reaprins mânia care clocotea în țară din cauza corupției și a presupusei lipse de control în realizarea marilor proiecte de construcții.

Vucic a oscilat între apeluri la negocieri cu studenții și acuzații conform cărora Serbia se confruntă cu o 'tentativă de revoluție de culoare' orchestrată de 'agenți străini' din 'țări occidentale'.

