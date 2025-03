Trump Tower a fost luat cu asalt de manifestanți. ”Luptaţi împotriva naziştilor, nu a studenţilor” VIDEO

Câteva sute de activiști și susținători ai organizației evreiești americane Jewish Voice for Peace, care sprijină cauza palestiniană, au organizat joi o acțiune de protest în Trump Tower, reședința președintelui american Donald Trump din New York. Manifestanții au denunțat restricționarea libertății de exprimare de către acesta, potrivit AFP.

Manifestanţii - purtând tricouri roşii cu inscripţii albe, care amintesc de mişcarea "Make America Great Again" (MAGA) popularizată de către Donald Trump - - au răspuns apelului organizaţiei Jewish Voice for Peace (Vocea Evreiască a Păcii) şi au luat cu asalt, joi înainte prânz (ora locală) acest zgârie-nori ultrasecurizat, în Manhattan.

”Luptaţi împotriva naziştilor, nu a studenţilor”, au scandat ei în cor, după care unii au fost scoşi cu forţa din sala placată cu marmură roz şi ornamente aurii.

Potrivit Poliţiei din New York, 98 de persoane au fost arestate.

Joi seara (ora locală), calmul a revenit înăuntrul Trump Tower.

Manifestanţii protestează faţă de arestarea în weekend a unei figuri a manifestaţiilor propalestiniene de la Universitatea Colmbia din New York, care a creat o undă de şoc la nivel naţional şi a provocat indignarea apărătorilor libertăţii de exprimare.”Eliberaţi-l pe Mahmoud, Palestina liberă!”, se putea citi pe o banderolă, tot în legătură cu arestarea în vederea expulzării lui Mahmoud Khalil, care deţine o ”carte verde” de rezident permanent.

Tânărul era purtătorul de cuvânt al unei mişcări studenţeşti de la Universitatea Columbia împotriva Războiului purtat de către Israel în Fâşia Gaza.

Arestarea sa arată că ”suntem pe marginea unei preluări a puterii totale de către un regim autotitarist”, enunţă Jane Hirschmann, care se prezintă drept o descendentă a unor supravieţuitori ai Holocaustului.”Ca evrei de conştiinţă, noi ne cunoaştem istoria şi ştim unde conduce acest lucru. Este ceea ce fac fasciştii”, denunţă ea.

”Eu sunt aici pentru (...) a cere ca evreimea noastră să nu fie folosită ca o armă pentru a încălca drepturile cetăţenilor americani şi a pune capăt democraţiei”, declară James Schamus, un "profesor evreu” de la Universitatea Columbia.

BREAKING: Hundreds of Jews and allies have taken over Trump Tower chanting “We want justice, you say how. Bring Mahmoud home now!” and “Fight Nazis, not students.”

The civil disobedience is spawned by the ICE arrest of Palestinian student Mahmoud Khalil. pic.twitter.com/eQLLfhrfmU