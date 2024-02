Două vedete de la ProTV le-au analizat pe colegele sexy din trust: ”Dacă ele sunt piese acum, cum erau acum 29 de ani când plesneau de tinerețe?”

Prezentatorul Cătălin Măruță, 46 de ani, l-a avut ca invitat în podcastul său pe colegul Mihai Dedu printre subiectele abordate numărându-se și analiza vedetelor feminine din trust.

”Ai impresia că toate colegele noastre de la știri sunt întâi miss. Sunt și superdeștepte, și supermișto, și superoameni, dar toate sunt frumoase, superbe”, a spus Măruță, conform Gsp.ro.

”Gândește-te, am plecat cu Corina Dănilă, am prezentat cu, Dumnezeu s-o ierte, Cristina Țopescu, am prezentat cu Adriana Muraru, Adina Goriță, Andreea Liptak, Olivia Steer... Să mă ierte dacă uit pe cineva. Și cu Andreea Berecleanu, chiar și cu Andreea Esca am stat la masă. Nu am prezentat știrile, dar, pe vremuri, acum 29 de ani, sportul venea și stătea la masă cu Andreea. Aveam dialog, deci se poate spune că am prezentat și cu ea. Tu îți dai seama? Dă ceasul 29 de ani înapoi. Dacă ele sunt «piese» acum, cum erau acum 29 de ani când plesneau de tinerețe?”, a răspuns Mihai Dedu.

”Și Corina Caragea, femeia e superbă. Toate sunt. Acum e și Iulia Pârlea la meteo, toate sunt”, a subliniat Cătălin Măruță. ”Ramona Păun ce are?”, a completat Mihai Dedu.