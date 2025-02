Mama care voia să își facă copilul de un an „spartan” este cercetată penal. Ce acuzații îi aduc polițiștii VIDEO

Mama din București, filmată în timp ce își băga copilul într-o albie cu zăpadă ca să "îl facă spartan", este cercetată penal într-un dosar deschis de Poliția Capitalei.

Dosarul vizează acuzații de rele tratamente aplicate minorului. La sfârşitul săptămânii trecute, clipul fost intens distribuit şi comentat, provocând indignare.

„Duminică, 23 februarie 2025, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 13 Poliţie au declanşat cercetările, faţă de o femeie, în vârstă de 33 de ani, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului. În fapt, la data de 23 februarie 2025, poliţiştii Capitalei au fost sesizaţi, în jurul orei 14.30, de către reprezentanţii unui centru de asistenţă socială şi protecţie a copilului, din Sectorul 2, cu privire la faptul că, un minor ar fi fost pus în primejdie”, anunţă luni Poliţia Capitalei.

Poliţiştii Secţiei 13 Poliţie au stabilit că, la data de 19 februarie 2025, în jurul orei 17.30, o femeie, în vârstă de 33 de ani, „i-ar fi pus în primejdie dezvoltarea psiho-fizică a fiului său, în vârstă de un an, constând în aceea că, în timp ce se afla la o adresă din Sectorul 3, l-ar fi introdus pe acesta într-un vas pentru îmbăiat, în care se afla zăpadă, apoi, timp de câteva momente, l-ar fi spălat cu zăpadă, pe membrele inferioare şi superioare”.

De asemenea, au fost informaţi şi reprezentanţii centrului de asistenţă socială şi protecţie a copilului din Sectorul 3, care s-au deplasat la sediul Secţiei 13 Poliţie, pentru face verificări.

Ads

Un clip video devenit viral a stârnit furori printre românii de pe rețelele de socializare. În filmare, un copil mic, cu mâinile și picioarele goale, este băgat într-o vană cu zăpadă. În timp ce copilul plânge, pe filmare se aude cum râd adulții din jur.

În imagini se vede cum un copil mic, îmbrăcat doar cu un body, având mâinile şi picioarele goale, este băgat într-o vană plină cu zăpadă.

„Spartan îl fac”, scrie pe imagini.

În timp ce mama aşează copilul în zăpadă, râzând, se aude un bărbat, care pare a fi tatăl, spunând: „E rece, iubire, e rece. Ia uite ce facem noi la băiat”. Apoi şi bărbatul râde.

Ads

Imaginile au fost intens distribuite, iar videoclipul a strâns sute de comentarii critice.

Oamenii vorbeau despre rele tratamente aplicate minorului şi chiar despre tortură infantilă, fiind cerută intervenţia Poliţiei şi a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului.

Explicațiile mamei

După ce clipul cu „Spartan îl fac” a devenit viral, mama din filmare a oferit explicații despre imaginile cu micuțul pus în zăpadă. Ea susține că nu și-a forțat copilul să stea în zăpadă și a renunțat când acesta a plâns „prea tare”.

„Mai dau o dată, poate n-ați înțeles: deci eu l-am pus, el a alunecat și a căzut în fund. Apoi, când am văzut că a căzut, automat l-am ridicat, că normal, asta face orice mamă, îl ridică, că să nu se sperie prea tare. L-am ridicat, i-am dat puțin cu zăpadă ca să se obișnuiască și l-am mai pus puțin pe zăpadă, pe zăpadă. Și apoi, când am văzut că începe să plângă, într-adevăr, prea tare, l-am scos. L-am scos, da? Am vrut să mai iau zăpadă, m-am răzgândit, plângea prea tare. Eu am scos copilul, da? Se vede?”, spune femeia.

Ads

Ea adaugă că părinții sunt „obișnuiți” ca micuțul „să plângă așa...”.

„Bine, noi suntem obișnuiți să plângă așa... plânge așa uneori și la masă, când nu vrea ceva începe să trântească și face o grămadă de chestii dacă nu vrea să mănânce”, mai spune mama.

Avertismentul ANPC

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) a anunțat sâmbătă, 22 februarie, că va cere verificări în urma imaginilor din mediul online cu părinți care țin în zăpadă copii îmbrăcați sumar sau chiar dezbrăcați.

„Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție își exprimă îngrijorarea în legătură cu imaginile care circulă în ultimele zile pe internet, în care copii, unii dintre ei foarte mici, apar îmbrăcați sumar sau chiar dezbrăcați complet și sunt ținuți astfel de părinți în zăpadă”, se arată într-un comunicat al instituției.

ANPDCA atrage atenția că expunerea copiilor la situații periculoase, precum cele generate de temperaturile extreme, reprezintă o gravă încălcare a drepturilor minorilor.

Ads

„Reamintim că siguranța și bunăstarea copiilor trebuie să constituie priorități esențiale în primul rând pentru părinții lor, iar acestea sunt reglementate inclusiv de legislația națională și internațională în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului. Alegerile părinților în privința educației și îngrijirii copilului, precum și ale modelului parental pe care îl consideră potrivit pentru dezvoltarea copilului lor, atât fizică, cât și psihică și mentală, trebuie să țină seama, în primul rând, de protejarea siguranței acestuia și de asigurarea acelor condiții care să nu-i pună în pericol sănătatea sau viața”, se mai menționează în comunicatul ANPDCA.

Ads