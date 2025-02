”Am vrut să mai iau zăpadă, m-am răzgândit, plângea prea tare”. Cum se apără mama care glumea că își face copilul spartan VIDEO

Mama care și-a băgat copilul mic într-o vană cu zăpadă a revenit cu explicații sâmbătă, 22 februarie, după ce imaginile au devenit virale, iar Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) a anunțat că va cere verificări cu privire la părinții care își țin copiii în zăpadă chiar dezbrăcați.

După ce clipul cu „Spartan îl fac” a devenit viral, mama din filmare a oferit explicații despre imaginile cu micuțul pus în zăpadă. Ea susține că nu și-a forțat copilul să stea în zăpadă și a renunțat când acesta a plâns „prea tare”.

„Mai dau o dată, poate n-ați înțeles: deci eu l-am pus, el a alunecat și a căzut în fund. Apoi, când am văzut că a căzut, automat l-am ridicat, că normal, asta face orice mamă, îl ridică, că să nu se sperie prea tare. L-am ridicat, i-am dat puțin cu zăpadă ca să se obișnuiască și l-am mai pus puțin pe zăpadă, pe zăpadă. Și apoi, când am văzut că începe să plângă, într-adevăr, prea tare, l-am scos. L-am scos, da? Am vrut să mai iau zăpadă, m-am răzgândit, plângea prea tare. Eu am scos copilul, da? Se vede?”, spune femeia.

Ea adaugă că părinții sunt „obișnuiți” ca micuțul „să plângă așa...”.

„Bine, noi suntem obișnuiți să plângă așa... plânge așa uneori și la masă, când nu vrea ceva începe să trântească și face o grămadă de chestii dacă nu vrea să mănânce”, mai spune mama.

Anunțul ANPDCA fost criticat de fostul șef al instituției, Vișinel Bălan, care spune că ancheta ar trebui derulată de poliție.

„Comunicatul este o glumă. Vă rog să sesizați de îndată organele de cercetare penală. Vă rog mult să nu vă faceți ca munciți. Știu cine a scris comunicatul, mai bine te-ai ocupa să scrii sesizarea către poliție. Mulțumesc!”, a scris Bălan pe Facebook.

