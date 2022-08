Cum a fost ”plimbată” o prostituată de doar 14 ani prin toată țara pentru a i se pierde urma. Pedepsele primite de cei trei proxeneți

Doi bărbați și o femeie au fost condamnați la închisoare după ce au înlesnit practicarea prostituției de către o tânără minoră în vârstă de 14 ani, în mai multe orașe din țară.

Cei trei practicau metoda cunoscută sub denumirea de „turing", respectiv schimbarea la o perioadă scurtă de timp a apartamentelor şi oraşelor în care persoanele practică prostituţia, cu scopul de a nu atrage atenţia polițiștilor.

”Capul” rețelei practica de asemenea prostituția, racolând bărbați prin anunțuri postate pe internet. Activitatea infracțională a avut loc în perioada noiembrie 2019 - ianuarie 2020, iar cei trei sunt judecați pentru proxenetism. Ionel T. a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, Gîja R. a primit 3 ani și 11 luni după gratii, iar Ana O. a scăpat, la instanța de fond, cu pedeapsa de 3 ani de închisoare, cu suspendare sub supraveghere. Judecătoria Alba Iulia i-a mai obligat pe cei trei, în solidar, să-i plătească victimei suma de 10.000 de lei daune morale.

Minora care se prostitua a declarat că a fost racolată prin metoda ”loverboy”. După un timp a fost convinsă de Ionel T., zis Tode, să practice prostituția.

150 de lei pentru o ”finalizare”

”Eu nu am mai practicat prostituţia niciodată şi deşi nu ştiam cum va fi, am acceptat să merg cu Tode să facem bani. Tode mi-a povestit ce urma să fac, adică că o să am un anunţ pe un site, că o să sune clienţii, că eu o să trebuiască să vorbesc cu clienţii la telefon, dacă mă descurc şi dacă nu mă descurc, o să vorbească cu clienţii prietenul lui, la care urma să mergem. Totodată, mi-a spus că după ce vin clienţii, trebuie să fac sex cu aceştia. Eu am fost de acord cu ceea ce mi-a spus Tode.

(…) După ce am ajuns acolo, mi-a pus un anunţ pe site, prin care îmi ofeream serviciile sexuale clienţilor, mi-a pus alte poze, nu cu mine. Nu ştiu de ce mi-a pus alte poze. Tode mi-a spus că atunci când vine clientul trebuie să mă comport frumos, să nu mă comport urât, să fac clientul să se simtă "ok". Referitor la preţuri, mi-a spus să cer 150 lei/finalizare şi 250 lei sau 300 lei/o oră de sex, să fac sex protejat. Preţurile acestea erau trecute şi în anunţ”, a declarat tânăra anchetatorilor, potrivit hotărârii instanței din Alba Iulia.

Aceasta păstra jumătate din bani pentru ea, iar cealaltă jumătate o dădea celor doi bărbați. Din interceptările telefonice realizate în cadrul anchetei rezultă faptul că minora nu avea voie să părăsească neînsoţită locaţiile unde practica prostituţia. La un moment dat, în decembrie 2019, victima a reușit să fugă, dar ulterior a fost convinsă să revină și să-și continue activitatea.

Minora au fost dusă prin mai multe orașe din țară, cum ar fi Arad, Cluj-Napoca, Bucureşti, Bacău, Sibiu, Târgu Jiu, Petroșani, Reșița, Bistriţa, Focşani, Oradea, Craiova, Târgu Mureș.

”La pachet”, în tandem ”mamă - fiică”

În unele situații, minora era oferită ”la pachet” cu o femeie mai în vârstă sub titulatura ”mamă - fiică”. Anchetatorii au interceptat o convorbire în acest sens între un bărbat și femeia judecată pentru proxenetism (Ana O.), care era concubina unuia dintre cei doi bărbați:

Un domn: Alo. Bună. În legătură cu anunțul te apelez.

Prostituată: Bună. Da, dragul meu. Ai văzut că suntem două, da?

Un domn: Ă...nu....

Prostituată: Da. Suntem două, mamă-fiică.

Un domn: Mamă-fiică. Nu. Stai puțin, am văzut o poză ceva în pijama, așa ceva.

Prostituată: Da dragul meu, fata cea mai slăbuță e fiica și doamna cea mai grăsuță e mama, mai matură.

Un domn: Am înțeles. A, și...pot să vin la...tu ești bănuiesc că fata, nu?

Prostituată: Da.

Un domn: Am înțeles. Și servicii, prețuri, locație.

Prostituată: 150 finalizarea, 250 ora, oral și normal.

Un domn: Îhî. Și unde mai exact?

Prostituată: Pe Aleea Viitorului. Disponibilă și acuma sau mai târziu?

Prostituată: Da dragul meu, sunt și acuma.

Un domn: Aleea Viitorului, ok. haide că atuncea mai revin când sunt acolo în zonă. Aleea Viitorului ai zis, da?

Prostituată: Da. Hai că-ți trimit....dacă vrei îți trimit un mesaj cu adresa.

Un domn: Lasă că o găsesc așa nu, nu vreau mesaj pe telefon.

Prostituată: No bine, bine.

