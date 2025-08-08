Zeci de percheziții într-un amplu dosar de proxenetism. Metodele folosite de suspecți pentru a face bani și a ține poliția la distanță

Autor: Catalina Sirbu
Vineri, 08 August 2025, ora 08:58
283 citiri
Fată care plânge Foto

Zeci de percheziţii au avut loc în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Tulcea, Prahova şi Buzău într-un dosar de proxenetism, zece persoane fiind duse la audieri.

”În cursul zilei de ieri, 7 august, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Constanţa, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, au pus în aplicare 34 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Constanţa, municipiul Bucureşti şi judeţele Tulcea, Prahova şi Buzău, într-un dosar care vizează săvârşirea mai multor infracţiuni de proxenetism”, anunţă vineri dimineaţă IGPR.

Din cercetări a reieşit că, în anumite intervale de timp, determinate, cuprinse în perioada 2018-2024, persoanele în cauză ar fi determinat mai multe femei să practice prostituţia şi le-ar fi înlesnit această activitate, cu scopul de a obţine foloase patrimoniale.

”Metodele folosite de către persoanele cercetate ar fi presupus deplasarea în diverse localităţi din ţară şi schimbarea locaţiilor, unde s-ar fi desfăşurat activitatea de prostituţie, la diferite perioade de timp, pentru a nu atrage atenţia organelor de urmărire penală, dar şi în scopul îngreunării documentării şi probării activităţii infracţionale”, precizează IGPR.

La finalizarea percheziţiilor, 10 persoane cercetate au fost duse la audieri.

Activităţile au fost sprijinite de poliţişti din cadrul structurilor I.P.J. Constanţa, precum şi de jandarmi ai Grupării de Jandarmi Mobilă „Tomis” Constanţa.

#proxenetism, #prostitutie, #perchezitii , #stiri juridice
