Drama unei mame singure cu doi copii, ademenită prin metoda ”lover boy”, agresată și obligată să se prostitueze. Pedepse minime pentru proxeneți

Un caz clasic de prostituție și proxenetism prin metoda ”Lover Boy” a făcut obiectul unui dosar finalizat la instanțele din Alba cu condamnarea la închisoare a trei persoane.

Cei trei, doi bărbați și o femeie, au fost judecați pentru trafic de persoane, după ce au recrutat-o pe femeie, au transferat-o între ei, au adăpostit-o şi au obligat-o, în folosul lor, la practicarea prostituţiei.

Femeia, în vârstă de 25 de ani trecea printr-o etapă grea a vieții, singură, cu doi copii, cu o stare emoțională puternic afectată, când a cunoscut un bărbat pe internet. Acesta după câteva discuții i-a spus că vrea să își întemeieze o familie și a chemat-o să stea la el. Femeia a crezut vorbele bărbatului și a acceptat propunerea acestuia. Se întâmpla în anul 2022, în luna februarie. La scurt timp după ce a ajuns în locuința bărbatului acesta i-a propus să facă videochat, însă ea a refuzat.

”Utilizând metoda cunoscută sub denumirea „loverboy”, reuşind să o convingă că doreşte o relaţie serioasă cu aceasta respectiv „să-şi întemeieze o familie” scopul fiind însă cu totul altul şi anume folosirea acesteia pentru a obţine venituri urmare obligării persoanei vătămate la practicarea prostituţiei.

Din conversaţiile purtate între persoana vătămată şi inculpat rezultă cu evidenţă că acesta din urmă câştigase încrederea persoanei vătămate căreia i se adresa familiar cu „pui” şi îi spunea că o iubeşte, la rândul ei persoana vătămată adresându-se inculpatului cu apelativul „iubire”; în seara zilei de 08.02.2022 inculpatul îi propusese să facă amândoi „videochat”, aspect care rezultă din declarațiile persoanei vătămate date în cursul urmăririi penale”, se precizează în rechizitoriu.

Plasată pe piața prostituției din Pitești

”Ajunsă acasă la Sărărescu acesta a propus să ne apucăm amândoi de video-chat, și eu, și el, să facem bani. Eu am spus ”cum să fac așa ceva?, mai bine dacă vrei să mă ajuți să stau la tine, mă angajez la orice fabrică, .... dar el tot insista să facem video-chat amândoi. El lucra la pus pavele, iar eu i-am spus că o să stau cu el dacă mă angajez și eu. Eu nu am fost de acord să facem video-chat și el până la urmă a renunțat la acea idee. După aia mi-a pus muzică, am fumat, am mâncat și pe la ora 1 ne-am pus la somn”, a explicat femeia.

Ulterior, bărbatul a transportat-o până la Pitești unde urma să îi găsească ceva de lucru. Aici a intrat în contact cu ceilalți doi inculpați, concubini, și au decis să o plaseze pe tânăra din Alba pe piața prostituției.

”S-a realizat transferarea persoanei vătămate în scopul exploatării sale, inculpatul Sărărescu predând-o celorlalţi doi inculpaţi în baza înţelegerii anterioare avută cu aceştia. Persoana vătămată s-a deplasat la apartament împreună cu inculpata Tudor, iar inculpatul Sărărescu a plecat împreună cu inculpatul Mărunțelu, ulterior ultimul revenind la apartament. (...) Ajunsă în apartament, persoanei vătămate i s-a cerut de către inculpata Tudor și Mărunțelu să practice prostituția, aceasta refuzând, astfel că a fost constrânsă la practicarea prostituției prin acte de constrângere fizică (bătaie) și morală (amenințare)”, se menționează în dosar.

”Mă amenințau, spuneau că mă aruncă de la balcon, eram la etajul III, deja el mă luase de bluză să mă ducă spre balcon și s-a băgat ea între mine și el ca să nu-l lase. Eu nu am fost de acord să practic prostituția însă am fost amenințată și lovită”, le-a declarat victima anchetatorilor. Aceasta nu a avut ce face și a cedat presiunilor celor doi, fiind obligată fizic și psihic să se prostitueze în folosul acestora, fiind publicat un anunț în acest sens și pe un site de escorte.

Probe descoperite în telefoanele inculpaților

Procurorii DIICOT au documentat faptele și prin perchezițiile informatice ale telefoanelor, pe care au fost descoperite conversații și fotografii incriminatoare. Potrivit instanței, faptele inculpaților au determinat traumatizarea persoanei vătămate, pe fondul problemelor psihice pe care deja le aceasta le avea ca urmare a unei relaţii abuzive anterioare, starea psihică a acesteia degradându-se urmare infracțiunii căreia i-a fost victimă.

”Maniera concretă în care inculpații au acționat conjugat în vederea atingerii scopului propus denotă o desconsiderare reală a demnității și libertății persoanei vătămate; mai mult decât atât, inculpații au ignorat toate datele/elementele ce indicau intelectul limitat, profitând de naivitatea și credulitatea accentuată a victimei. Inculpatul Sărărescu Alexandru a beneficiat de această stare de lucruri și, prin promisiunea unei vieți împreună, a reușit să-i inducă persoanei vătămate necesitatea efectuării unui sacrificiu (de a întreține relații sexuale contra cost) în numele și pentru bunul mers al relației”, se mai precizează în hotărârea definitivă a instanței, din 9 noiembrie 2023.

Sărărescu Alexandru a primit 3 ani și 2 luni de închisoare cu executare, Mărunțelu Bobi a fost trimis pentru 3 ani și 4 luni după gratii, iar Tudor Andreea a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare pe un termen de 4 ani. Cei trei au fost obligați să îi plătească victimei daune morale în valoare de 30.000 de lei.

