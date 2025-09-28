Proxenet la 18 ani. A exploatat tânără de 21 de ani, pe care a pus-o să se prostitueze în mai multe județe

Un tânăr în vârstă de 18 ani, din judeţul Gorj, a fost reţinut de către Poliţie pentru proxenetism în formă continuată, el fiind acuzat că a exploatat o femeie pe care a pus-o să se prostitueze în judeţele Dolj şi Gorj.

În plus, el e anchetat şi pentru conducere fără permis.

„La data de 28 septembrie a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au continuat urmărirea penală faţă de un tânăr de 18 ani, din municipiul Târgu Jiu, bănuit de săvârşirea infracţiunilor de proxenetism în formă continuată, (10 acte materiale) şi conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere (5 acte materiale), constând în aceea că, în perioada august-septembrie 2025, a înlesnit practicarea prostituţiei de către o tânără de 21 de ani, din municipiul Craiova, judeţul Dolj, pe raza municipiului Târgu Jiu, obţinând foloase patrimoniale din activitatea acesteia”, informează, duminică, Poliţia judeţeană Gorj.

Poliţiştii îl anchetează de asemenea pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, lucru care s-a întâmplat în mod repetat, potrivit anchetatorilor.

Duminică, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au făcut o percheziţie domiciliară la locuinţa suspectului, în municipiul Târgu-Jiu.

În urma administrării probelor, el a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind introdus în arestul IPJ Gorj.

Duminică, inculpatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, pentru continuarea anchetei şi dispunerea de eventuale măsuri preventive.

Ads