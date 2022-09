Salariul imens pe care l-ar încasa Răzvan Burleanu ca președinte FRF

Florin Prunea a dezvăluit salariul pe care Răzvan Burleanu l-ar încasa ca președinte al Federației Române de fotbal.

Fostul portar este un contestatar al actualei conduceri a fotbalului românesc.

Prunea deplânge situația în care a ajuns naționala de fotbal. România a retrogradat în lumea a treia după ultimul loc ocupat în grupa de Nations League.

"Eu acum am aflat. Noi avem un președinte de federație care câștigă în jur de 30 de mii de euro în mână pe lună. Este inadminisibil, la fotbalul nostru, ca el să câștige, cu poziția pe care o are acum la FIFA, unde a fost numit, nu a fost votat, în Consiliul FIFA, salariul de la Federație plus diurne, este cel mai bine plătit om din fotbalul românesc.

Și peste antrenori, și peste ce vrei tu. Din România vorbesc. Poate Dan Petrescu… nu știu cât are, 20-30 de mii. Și la noi fotbaliștii sunt neplătiți cu lunile, la noi antrenorii… bătaie de joc. Competițiile, am văzut acum un rezultat la Liga 3, 19-0, competiție organizată de către Federația Română de Fotbal", a spus Florin Prunea la Prosport.

Ads