Kelemen Hunor garantează că PSD rămâne la guvernare, pentru că altfel "e posibil să nu mai fie posibilă reîntoarcerea". Ce se va întâmpla cu postul de premier

Autor: Mihai Diac
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 19:53
296 citiri
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD - FOTO Facebook / Sorin Grindeanu

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi că este convins că PSD are tot interesul să preia guvernarea din 2027, pentru că ei au vrut rotativa, iar dacă vrei să conduci guvernul, nu pleci de la guvernare, că după aceea e posibil să nu mai fie posibilă reîntoarcerea.

Liderul UDMR a mai spus că preşedintele Nicuşor Dan îl va desemna pe cel care va fi propus de PSD pentru funcţia de premier.

Despre Ilie Bolojan, liderul UDMR a susținut că "este preocupat de dimineaţă până seara de guvernare şi e un stahanovist" pentru că şi-a asumat acest lucru, care ar reprezenta un pariu riscant.

Preşedintele UDMR a fost întrebat, în emisiunea Piaţa Victoriei de la Europa FM, dacă este convins că se face rotativa în 2027.

”Da, da, sunt convins că PSD-ul are tot interesul să preia guvernarea din 2027, că ei au vrut rotativa. Asta, pe de o parte. Pe de altă parte, dacă vrei să conduci guvernul, nu pleci de la guvernare, că după aceea e posibil să nu mai fie posibilă reîntoarcerea", a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor a mai spus că preşedintele Nicuşor Dan va desemna un premier conform propunerii care va veni din partea PSD.

”Va desemna pe cel care va fi propus de PSD. Vă daţi seama că, dacă am ajuns până în 2027 cu această coaliţie, nu ne împiedicăm în 2027. Nu ştiu ce se va întâmpla până atunci, nu e treaba mea. PSD-ul se pregăteşte de congres, de alegeri. E treaba lor. Ar fi o greşeală să mă pronunţ eu ce e de făcut. Ei ştiu mai bine. Dar sunt convins că cel care va fi nominalizat de PSD în 2027 va fi desemnat”, a arătat Kelemen Hunor.

Despre faptul că Ilie Bolojan începe să devină un rival pentru Nicuşor Dan, liderul UDMR a menţionat că, în acest moment, ”Ilie Bolojan este preocupat de dimineaţă până seara de guvernare şi e un stahanovist”.

”Uzura e pe măsură, deci nu e o perioadă uşoară. El şi-a asumat acest lucru, e un pariu riscant. Dacă reuşeşte cu acest pariu, atunci înseamnă că a reuşit şi România. Dar, deocamdată, încă nu am făcut reforme. Haideţi să fim foarte sinceri şi serioşi. Reforme substanţiale. Reforme adevărate, prin care se schimbă ceva”, a subliniat Kelemen Hunor.

