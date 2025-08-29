"Doar tăiaţi, demolaţi, desfiinţaţi". Bolojan, criticat dur de PSD Iași din cauza pachetelor de reformă. "Mai bine ieşim de la guvernare"

Într-o scrisoare deschisă, filiala PSD Iași îi cere premierului Ilie Bolojan nu doar să taie și să desființeze, ci să și creeze și să facă investiții, social-democrații precizând că, dacă sunt luate doar măsuri ”împotriva comunităților”, atunci este ”mai bine” ca partidul să iasă de la guvernare.

Organizația ieșeană a PSD a transmis vineri, 29 august, o scrisoare premierului Ilie Bolojan, documentul fiind semnat de parlamentarii social-democrați ieșeni, de consilierii județeni și de cei 47 de primari ai partidului din județ.

”Domnule premier, doar tăiați, demolați, desființați. Dar nu investiți, nu creați, nu empatizați. Duceți România pe drumul greșit. Opriți-vă! Dacă doar acestea înseamnă guvernare – măsuri împotriva oamenilor, împotriva comunităților și împotriva bunului-simț – atunci mai bine ieșim de la guvernare”, se arată în documentul transmis premierului de PSD Iași.

Social-democrații ieșeni reclamă faptul că măsurile referitoare la administrațiile locale, cuprinse în Pachetul 2, vor paraliza activitatea în primăriile comunelor și orașelor mici.

”Plata indemnizațiilor persoanelor cu dizabilități și a însoțitorilor transferată către primării înseamnă, pe scurt, faliment. 80 la sută dintre localitățile județului Iași vor intra în incapacitate de plată, nu vor putea acoperi aceste costuri. În mediul rural, cei peste 500.000 lei cât înseamnă contribuțiile la nivel local, ca medie anuală, ne pot aduce în situația de a pune lacătul pe primării”, afirmă social-democrații ieșeni.

Totodată, PSD Iași susține că oamenii vor plăti impozite aproape duble pentru case și autoturisme, iar primăriile vor fi puse în situația ”ingrată” de a încasa bani suplimentari de la cetățeni fără a putea oferi servicii mai bune.

Potrivit PSD Iași, concedierea a 25 la sută dintre angajații primăriilor va conduce la blocaje în funcționare.

”Domnule prim-ministru, în ceasul al doisprezecelea, vă solicităm să nu mai aplicați măsuri fără o amplă consultare și fără a identifica cele mai bune soluții. Cererea noastră are în spate sute de mii de ieșeni ale căror vieți vor fi bulversate. Vorbim în numele parlamentarilor, consilierilor județeni și a 47 de primari PSD din județul Iași, dar vorbim și în numele celor din PNL care, deocamdată, nu sunt vocali în spațiul public, dar împărtășesc aceleași temeri”, se mai arată în scrisoarea PSD Iași.

Liderul filialei județene Iași a PSD, deputatul Bogdan Cojocaru, a făcut un apel către premier să asculte vocea autorităților locale și să deschidă un dialog ”real”, pentru a găsi soluții ”echilibrate”.

”Primarii și comunitățile din județul Iași au nevoie de sprijin real, nu de constrângeri care le pun în pericol funcționarea”, a adăugat șeful PSD Iași.

