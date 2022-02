Scandal în PSD Iași, după ce conducerea a fost dizolvată: ”Oamenii ne privesc ca pe niște scandalagii care se răfuiesc în spatele blocului”

Liderii județeni ai PSD Iași au decis joi seară, 10 februarie, să dizolve conducerea organizației municipale. Motivele invocate au fost rezultatele slabe la ultimele alegeri și lipsa reformelor.

Decizia a fost luată în şedinţe succesive, de către Biroul Permanent Judeţean şi de Consiliul Politic Judeţean al PSD Iaşi.

Potrivit unui anunț postat pe pagina de Facebook a PSD Iași, se precizează că ”decizia vine ca urmare a rezultatelor mult sub așteptări înregistrate la toate alegerile derulate în perioada 2019 – 2020, dar și a lipsei demarării unei proceduri de reformă și reorganizare în structura municipală de partid”

”Îmi pare foarte rău că a trebuit să ajungem aici. Am atenţionat de nenumărate ori responsabilii organizaţiei municipale că oraşul Iaşi ne-a tras în jos la toate seriile de alegeri din ultimii doi-trei ani şi i-am rugat să reformeze structura locală. Ba mai mult, chiar prima întâlnire politică internă din acest an am organizat-o cu Biroul Permanent Municipal tocmai în ideea de a impulsiona lucrurile. Am solicitat prezentarea unei strategii în cel mai scurt timp. Au trecut aproape două luni şi continuăm să stagnăm”, a declarat liderul filialei judeţene PSD Iaşi, senatorul Maricel Popa.

Ads

Potrivit acestuia, mai mulţi preşedinţi de organizaţii din municipiul Iaşi ar fi solicitat fostei conduceri demararea unor discuţii cu privire la unele atacuri lansate de preşedintele executiv al organizaţiei municipale la adresa consilierilor municipali, dar discuţiile respective nu ar fi avut loc.

”Cu regret o spun: am spus şi în cadrul şedinţei că aşa nu mai putem continua. Dacă nu muncim, în 2024 vom privi lucrurile tot din afara scenei”, a mai afirmat senatorul PSD Maricel Popa.

Astfel, a fost desemnată o conducere interimară a filialei municipale PSD Iaşi, care îl va avea ca preşedinte pe secretarul de stat în Ministerul Mediului, Bogdan Balanişcu. Acesta îl înlocuieşte la şefia organizaţiei pe deputatul Marius Odtaficiuc.

”Sunt onorat să preiau în interimat organizaţia municipală până la organizarea de alegeri. Vrem să reorganizăm din temelii această structură. Sunt convins că în cel mai scurt timp lucrurile se vor schimba radical. Iaşiul merită mult mai mult decât ceea ce a avut până acum: o administraţie coruptă şi fără proiecte majore”, a afirmat noul lider interimar al organizaţiei municipale, Bogdan Balanişcu.

Ads

Reacția lui Marius Ostaficiuc

“A fi un bun politician, spunea cineva, înseamnă a înţelege şi mai ales a accepta dinamica politicii, ritmurile ei uneori inegale, uneori ilogice. Prefacerile, schimbările, surprizele sunt ingrediente care, dintotdeauna, au făcut parte din politică. Şi poate tocmai de aceea e arta politicii atât de interesantă... Nu te plictiseşti niciodată!

În mod normal, mandatul meu s-ar fi terminat în curând. Dl Popa nu a mai avut răbdare şi a forţat lucrurile. Bineînţeles, episodul de azi are legătură cu posibilele alegeri anticipate de la Primăria Iaşi şi cu sentimentul lui Maricel Popa că are nevoie urgentă de un candidat.

Cred că s-a pripit, descumpănind astfel electoratul PSD de la nivelul municipiului Iaşi. Mă tem că ieşenii ne privesc ca pe nişte scandalagii, ca pe nişte inşi care, în lipsă de alte activităţi, se răfuiesc ca nişte băieţi de cartier în spatele blocului.

Problema majoră a d-lui Popa e că vrea să fie peste tot. Modelul acesta al patriarhatului absolut nu mai este actual. Dl Popa vrea să fie senator, preşedinte de partid, vrea să fie om de afaceri şi om de bine, vrea să fie prefect, preşedinte de judeţ, primar. Vrea să fie înger şi demon în acelaşi timp. Sincer, nu ştiu unde va ajunge cu această multiplicare teribilă a personalităţii sale.

Pentru mine, episodul acesta nu e unul de viaţă şi de moarte politică. Încerc să privesc partea plină a paharului. Îmi voi intensifica activitatea parlamentară şi mă voi concentra şi mai mult pe rezolvarea problemelor ieşenilor. Voi rămâne fidel social-democraţiei şi partidului cu care mă identific de peste două decenii”, a declarat fostul lider al filialei municipale, potrivit Ziarul de Iași.

Ads