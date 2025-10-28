Reacția PSD Iași după ce un primar social-democrat a fost reținut pentru lovirea a doi copii: „Dacă faptele se confirmă, vinovatul să răspundă”

PSD Iaşi afirmă, în cazul edilului din comuna Grozeşti, reţinut pentru că ar fi lovit doi copii, că nu există justificare pentru agresiunea fizică și că, dacă faptele sunt confirmate, vinovatul trebuie să răspundă.

Pe de altă parte, social-democraţii ieşeni îl acuză pe preşedintele PNL Iaşi că este „vocal” când vorbeşte despre alţii, dar „când vine vorba de curtea proprie devine tăcut”.

Social-democraţii ieşeni cer instituţiilor să verifice cu maximă transparenţă şi celeritate cazul primarului comunei Grozeşti reţinut de poliţişti după ce a fost acuzat că ar fi lovit doi copii.

PSD Iaşi condamnă ”cu fermitate orice act de violenţă, în special atunci când sunt implicaţi minori”.

”Nu există justificare pentru agresiunea fizică a unor copii, iar dacă faptele reţinute de organele de anchetă sunt confirmate, vinovatul trebuie să răspundă aşa cum prevede legea. Organizaţia PSD Iaşi susţine principiile integrităţii, responsabilităţii publice şi respectului pentru cetăţean.

În acest spirit, solicităm ca autorităţile abilitate să deruleze cu maximă transparenţă şi celeritate toate verificările necesare, pentru a se stabili exact ce s-a întâmplat”, se arată într-un comunicat al PSD Iaşi.

Ads

Pe de altă parte, PSD Iaşi a precizat că respinge ”insinuările” liberalilor ieşeni conform cărora PSD Iaşi ar fi „propagator de violenţă publică sau ar tolera în mod sistematic comportamente inacceptabile”.

”PSD Iaşi este o organizaţie care funcţionează pe principii democratice, iar dacă există membri care au încălcat standarde, aceştia trebuie sancţionaţi - dar nu acceptăm generalizări care afectează întreaga noastră echipă. Vom urmări cu maximă atenţie rezultatele anchetei care se va desfăşura, şi vom susţine aplicarea tuturor sancţiunilor ce se impun, dacă faptele se confirmă”, mai arată social-democraţii ieşeni.

Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, l-a acuzat pe şeful PNL Iaşi Alexandru Muraru că este foarte vocal când vorbeşte despre alţii, dar că ”atunci când vine vorba de curtea proprie, brusc devine tăcut”.

”Nu am de gând să cobor la nivelul domnului Alexandru Muraru - preşedinte decorativ, fără curaj şi personalitate al unei filiale conduse din umbră de Costel Alexe, un personaj cu multiple dosare penale - care catadicseşte să privească peste gard la alţii, în loc să aibă curajul minim de a-şi face ordine în propria ogradă. Domnul Muraru e foarte vocal când vorbeşte despre alţii. Când vine vorba de curtea proprie, brusc devine tăcut. Poate pentru că acolo nu doar frunzele se adună sub preş” a declarat liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru.

Ads

Primarul comunei ieşene Grozeşti, George Cristea, a fost reţinut marţi de poliţişti, el fiind acuzat că ar fi lovit doi copii de 14 şi 15 ani. Aceştia au susţinut că intenţionau să intre duminică în clădirea primăriei din Grozeşti, în căutarea unei toalete.

Edilul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni.

Filiala ieşeană a PNL Iaşi a cerut excluderea primarului George Cristea din PSD, dar şi demisia acestuia din funcţia de edil al localităţii.

Şeful PNL Iaşi a cerut implicarea liderului PSD Sorin Grindeanu în acest caz.

Ads