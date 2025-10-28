Reacția PSD Iași după ce un primar social-democrat a fost reținut pentru lovirea a doi copii: „Dacă faptele se confirmă, vinovatul să răspundă”

Autor: Maria Popa
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 15:41
108 citiri
Reacția PSD Iași după ce un primar social-democrat a fost reținut pentru lovirea a doi copii: „Dacă faptele se confirmă, vinovatul să răspundă”
Primarul comunei ieşene Grozeşti, George Cristea Foto: Facebook/George Cristea

PSD Iaşi afirmă, în cazul edilului din comuna Grozeşti, reţinut pentru că ar fi lovit doi copii, că nu există justificare pentru agresiunea fizică și că, dacă faptele sunt confirmate, vinovatul trebuie să răspundă.

Pe de altă parte, social-democraţii ieşeni îl acuză pe preşedintele PNL Iaşi că este „vocal” când vorbeşte despre alţii, dar „când vine vorba de curtea proprie devine tăcut”.

Social-democraţii ieşeni cer instituţiilor să verifice cu maximă transparenţă şi celeritate cazul primarului comunei Grozeşti reţinut de poliţişti după ce a fost acuzat că ar fi lovit doi copii.

PSD Iaşi condamnă ”cu fermitate orice act de violenţă, în special atunci când sunt implicaţi minori”.

”Nu există justificare pentru agresiunea fizică a unor copii, iar dacă faptele reţinute de organele de anchetă sunt confirmate, vinovatul trebuie să răspundă aşa cum prevede legea. Organizaţia PSD Iaşi susţine principiile integrităţii, responsabilităţii publice şi respectului pentru cetăţean.

În acest spirit, solicităm ca autorităţile abilitate să deruleze cu maximă transparenţă şi celeritate toate verificările necesare, pentru a se stabili exact ce s-a întâmplat”, se arată într-un comunicat al PSD Iaşi.

Pe de altă parte, PSD Iaşi a precizat că respinge ”insinuările” liberalilor ieşeni conform cărora PSD Iaşi ar fi „propagator de violenţă publică sau ar tolera în mod sistematic comportamente inacceptabile”.

”PSD Iaşi este o organizaţie care funcţionează pe principii democratice, iar dacă există membri care au încălcat standarde, aceştia trebuie sancţionaţi - dar nu acceptăm generalizări care afectează întreaga noastră echipă. Vom urmări cu maximă atenţie rezultatele anchetei care se va desfăşura, şi vom susţine aplicarea tuturor sancţiunilor ce se impun, dacă faptele se confirmă”, mai arată social-democraţii ieşeni.

Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, l-a acuzat pe şeful PNL Iaşi Alexandru Muraru că este foarte vocal când vorbeşte despre alţii, dar că ”atunci când vine vorba de curtea proprie, brusc devine tăcut”.

”Nu am de gând să cobor la nivelul domnului Alexandru Muraru - preşedinte decorativ, fără curaj şi personalitate al unei filiale conduse din umbră de Costel Alexe, un personaj cu multiple dosare penale - care catadicseşte să privească peste gard la alţii, în loc să aibă curajul minim de a-şi face ordine în propria ogradă. Domnul Muraru e foarte vocal când vorbeşte despre alţii. Când vine vorba de curtea proprie, brusc devine tăcut. Poate pentru că acolo nu doar frunzele se adună sub preş” a declarat liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru.

Primarul comunei ieşene Grozeşti, George Cristea, a fost reţinut marţi de poliţişti, el fiind acuzat că ar fi lovit doi copii de 14 şi 15 ani. Aceştia au susţinut că intenţionau să intre duminică în clădirea primăriei din Grozeşti, în căutarea unei toalete.

Edilul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni.

Filiala ieşeană a PNL Iaşi a cerut excluderea primarului George Cristea din PSD, dar şi demisia acestuia din funcţia de edil al localităţii.

Şeful PNL Iaşi a cerut implicarea liderului PSD Sorin Grindeanu în acest caz.

Un primar PSD a fost reținut după ce ar fi lovit doi copii. Se cere demisia sa de urgență
Un primar PSD a fost reținut după ce ar fi lovit doi copii. Se cere demisia sa de urgență
Primarul comunei ieşene Grozeşti, George Cristea, a fost reţinut marţi, 28 octombrie, de poliţişti, el fiind acuzat că ar fi lovit doi copii. Filiala ieşeană a PNL Iaşi a cerut...
Sorin Grindeanu și-a început ziua cu o discuție cu Nicușor Dan. „Cred că speculăm”
Sorin Grindeanu și-a început ziua cu o discuție cu Nicușor Dan. „Cred că speculăm”
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi, 28 octombrie, despre nevoia unui arbitru în coaliţie, că lucrurile în care n-au avut consens n-au fost adoptate şi vor vedea...
#PSD Iasi, #primar retinut, #lovire copil, #agresiune fizica, #PNL Iasi, #demisie, #bogdan cojocaru psd, #Sorin Grindeanu , #PSD
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Cum a fost gasita Stefania Szabo, doctorita care a murit in camera de garda a spitalului din Buzau. Ipotezele anchetatorilor
DigiSport.ro
Lamine Yamal s-a decis si ii pune banii "pe masa" Shakirei: 11 milioane de euro
DigiSport.ro
Tragedie la Inter: fotbalistul a lovit mortal un barbat in scaun cu rotile! Cristi Chivu si-a anulat conferinta de presa

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Reacția PSD Iași după ce un primar social-democrat a fost reținut pentru lovirea a doi copii: „Dacă faptele se confirmă, vinovatul să răspundă”
  2. Ce crede Nicușor Dan despre Catedrala Mântuirii Neamului. „Niciodată nu am avut această scandare 'Vrem spitale, nu catedrale'”
  3. Un primar PSD a fost reținut după ce ar fi lovit doi copii. Se cere demisia sa de urgență
  4. Ce pensie consideră Nicușor Dan că ar merita magistrații. “E absolut necesar ca această lege să treacă”
  5. Sorin Grindeanu și-a început ziua cu o discuție cu Nicușor Dan. „Cred că speculăm”
  6. Nicușor Dan, despre candidatul pe care îl sprijină la Primăria Capitalei: "Ca orice locuitor al Bucureștiului, am niște preferințe"
  7. Președintele Nicușor Dan spune că scorul AUR în sondaje este o realitate. "Exprimă o neîncredere în modul în care se gestionează politic administrația în România"
  8. Veteranul de război care a fost decorat de Nicușor Dan în ziua în care a împlinit 110 ani. Când s-a întors de pe front s-a făcut profesor de muzică
  9. Nicușor Dan, despre o posibilă rupere a coaliției de guvernare: "Multe din tensiunile actuale ar fi putut fi evitate de toate părțile"
  10. „Marea reformă” la ANRE vizează doar patru angajați. Ce spune șeful instituției despre salariul de 15 mii de euro pe care îl primește în fiecare lună