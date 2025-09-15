Soluțiile pentru supraviețuirea guvernului dacă PSD părăsește coaliția. Analiza unui politolog

Autor: Eugen Porojan
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 10:51
1742 citiri
Soluțiile pentru supraviețuirea guvernului dacă PSD părăsește coaliția. Analiza unui politolog
Soluțiile pentru Guvernul Bolojan dacă PSD părăsește coaliția FOTO Facebook /Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor

În ciuda amenințărilor PSD cu ieșirea de la guvernare, Guvernul Bolojan are cel puțin două soluții de supraviețuire dacă acest lucru se va întâmpla, consideră politologul Cristian Preda. Fără social-democrați, coaliția PNL-USR-UDMR și minorități ar mai deține sub 39% din totalul voturilor în Parlament, a explicat acesta luni, 15 septembrie.

Ieșirea PSD de la guvernare ar duce la nevoia unui guvern minoritar de a obține fie susținere de la neafiliați, fie de a adopta în continuare reforme prin asumarea răspunderii. În acest caz, PSD ar continua să susțină coaliția pentru a elimina posibilitatea alegerilor anticipate în momentul în care partidul este la cel mai scăzut nivel în sondaje.

„Atâta timp cât PSD se teme de alegeri anticipate, un guvern minoritar va putea adopta reforme prin asumarea răspunderii. Cum a făcut-o, de altfel, și până acum. Ar dispărea, totuși, spre binele tuturor, mofturile pesediștilor. Nu i-am mai putea auzi nici pe Grindeanu sau Băluță, nici pe vreun alt pesedist zicând că distrug majoritatea dacă PNL și USR ar ajunge să aibă un candidat comun la alegerile pentru Primăria Bucureștiului sau dacă se renunță la plafonarea pentru „alimente de bază” ș.a.m.d.”, a explicat politologul Cristian Preda într-un text publicat pe comunitatealiberala.ro.

În cazul în care niciun social-democrat nu ar mai susține coaliția restrânsă, o regrupare a conservatorilor pro-europeni ar putea fi suficientă pentru o majoritate parlamentară.

„A doua variantă a fost sugerată de președintele Dan, care vorbea deunăzi despre posibila apariție a unei formațiuni care să regrupeze conservatori pro-europeni. Într-o asemenea ipoteză, ar mai fi nevoie ca 10% din parlamentari să se revendice de la idei apropiate de cele ale italiencei Georgia Meloni, pentru ca, în locul lui Grindeanu, să fie la masa unei coaliții majoritare o forță politică mai compatibilă cu valorile UE decât sărmanii pesediști. Suntem oare foarte departe de o asemenea nouă fragmentare a spectrului politic? Eu cred că nu”, consideră politologul Cristian Preda.

