Miza scandalului PSD-USR. Adevăratul motiv pentru care social-democrații amenință cu ieșirea de la guvernare SURSE

După ce PSD nu a mai participat la ședința coaliției de miercuri, 6 august, pe motiv că USR a cerut ca fostul președinte Ion Iliescu, implicat în dosarul Revoluției din 1989 și al mineriadelor din 1990, să nu primească funeralii de stat, liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a anunțat ședință în partid.

Scandalul cu oamenii lui Fritz poate duce Coaliția de la guvernare la implozie. PSD decide luni, 11 august, dacă rămâne la guvernare alături de USR sau nu.

Potrivit unor surse observatornews.ro însă, miza scandalului e legată de obiective mai tangibile și anume împărțirea posturilor din teritoriu, mai precis a zeci de funcții de prefect și șefi de agenții.

Pentru public, social-democrații se întâlnesc luni, de la ora 11:00, după cum a anunțat președintele interimar Sorin Grindeanu, pentru o evaluare a impactului pe care l-a avut atitudinea celor de la Uniunea Salvați România față de fostul președinte al României și al PSD, Ion Iliescu.

Grindeanu a spus că ar trebui să vadă dacă această Coaliție va continua într-o formă de respect și dacă există dialog.

„Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, în vederea analizării situației create în interiorul Coaliției de guvernare ca urmare a poziționării unor parteneri față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu.

În opinia PSD, acțiunile și declarațiile recente ale unor membri ai Coaliției, contrare obligațiilor legale și normelor de conduită instituțională, afectează nu doar relațiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, ci și echilibrul necesar în funcționarea Guvernului.

Partidul Social Democrat consideră că, indiferent de diferențele ideologice sau de interpretările istorice, respectul față de instituțiile statului, față de normele constituționale și față de memoria istorică trebuie să prevaleze în viața politică. Organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în cazul decesului unui fost șef de stat nu este o chestiune opțională, ci o responsabilitate instituțională.

Reuniunea Biroului Permanent Național are ca obiectiv evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcționării Coaliției de guvernare și stabilirea unei poziții clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiții de respect reciproc și corectitudine politică.

PSD rămâne angajat în susținerea unei guvernări stabile, în interesul cetățenilor, dar subliniază că loialitatea politică, buna-credință și dialogul între parteneri reprezintă fundamente indispensabile ale oricărei construcții politice durabile”, a transmis Sorin Grindeanu.

