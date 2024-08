Se cântă Prohodul coaliției? Cum se schimbă ecuația alegerilor dacă PNL iese de la guvernare. „Nu se pot potența în 3 luni ca fiind marele partid de opoziție”

Discursurile din cadrul congresului PSD de sâmbătă 24 august, care i-au țintit pe adversarii politici, dar și pe colegii din coaliție, au dat frâu liber unui lung șir de acuze și contre între cele două partide. Unii liberali s-au grăbit să ceară ieșirea de urgență a PNL de la guvernare și chiar demisia lui Marcel Ciolacu, cum este cazul președintelui PNL Satu Mare, Adrian Cozma. Replici s-au dat de ambele părți ale coaliției de guvernare, liberalii și social-democrații acuzându-se reciproc pentru atacurile aruncate în ultimele 3 zile. Chestiunea ieșirii PNL de la guvernare a mai apărut în spațiul public în timpul multiplelor crize și certuri din coaliție, însă cei doi președinți au invocat mereu nevoia de stabilitate a guvernării, Marcel Ciolacu reiterând chiar luni, 26 august, această idee.

Politologul Cristian Pîrvulescu spune că o ipoteză în ceea ce privește contrele dintre PSD și PNL este că cele două partide vor să se potențeze unul pe celălalt în fața propriilor electorate, idee înaintată și de Crin Antonescu, fostul lider PNL.

„Crin Antonescu spunea că ar putea fi o butaforie și ar putea fi una dintre ipoteze, în sensul în care cele două partide se potențează unul pe altul în legătură cu propriul electorat. Așa cum este foarte posibil ca PSD să încerce să recupereze vechiul său electorat preluat de AUR și de SOS pe teme conspiraționiste și naționaliste, mă rog, am văzut că unii au fost entuziasmați de discursul domnului Ciolacu de sâmbătă. Eu l-am ascultat cu mare atenție și sincer nu am văzut lucrurile așa cum le-au văzut alții, mie mi s-a părut o însăilare de conspiraționism, care nu are nicio legătură cu orientarea ideologică de la care se revendică”, a afirmat Cristian Pîrvulescu.

Acesta a subliniat faptul că nu crede că situația electorală este așa cum o înfățișează ultimele sondaje, care îl arată pe Nicolae Ciucă în turul al doilea cu Marcel Ciolacu, și că liderul PNL nu este momentan în turul al doilea.

„Atacul împotriva PNL, evident că îi profilează pe liberali ca adversari, între timp a apărut și un sondaj CURS care ne anunță că cei doi, Ciucă și Ciolacu se vor lupta în turul doi, iar Mircea Geoană va fi un spectator care se află în plin picaj, iar ceilalți, Șoșoacă, Lasconi și Simion, la liga mică. Nici așa nu sunt convins că este. Sunt convins că dacă PNL lucrează poate să-și trimită candidatul în turul al doilea, dar nu sunt convins că în momentul acesta candidatul este în turul al doilea”, a mai adăugat Pîrvulescu.

Despre posibilitatea ca PNL să iasă de la Guvernarea cu PSD, politologul spune că liberalii au mai experimentat acest lucru în 2014, în perioada USL, iar pentru ei nu a ieșit deloc bine.

„Au ieșit de la guvernare în februarie 2014 și au fost laminați în alegerile europene din mai 2014. Ieșirea de la guvernare reduce enorm de mult resursele într-un asemenea moment. Unii trăiesc cu iluzii, iar una dintre iluzii este că în România există un mare electorat independent care își formează opinia în timpul campaniei. Ei bine, nu. Majoritatea electorilor au deja opiniile formate, există doar o zonă foarte mică care poate fi influențată și care poate face diferența. Asupra acelei zone se acționează”, a precizat decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA.

Acesta a completat cu faptul că dacă PNL iese de la guvernare acum, nu va avea acces la zona respectivă, mai bine decât are în momentul de față, explicând că acel segment electoral este format, de fapt, din naționaliști.

„Peneliștii care vor ieșirea de la guvernare sunt cei care sunt în opoziție cu Ciucă, cu conducerea actuală. Sunt cei cărora le-a dat vocea sa Crin Antonescu, pentru că ei nu pot să fie la fel de vocali. Sunt cei care s-ar putea să nu se mai regăsească pe listele pentru parlamentare, pentru că declarațiile lui Antonescu par să fie în primul rând legate de confruntările interne din PNL și abia după aceea de problemele legate de candidatura la prezidențiale”, a mai spus el.

Cristian Pîrvulescu mai spune că atacurile vin din partea grupărilor interne care se pregătesc pentru o înfrângere a lui Ciucă și preluarea conducerii partidului, așa cum gruparea actuală pregătește congresul de după alegeri, încercând să reducă influența grupării răzvrătiților.

„În momentul de față se gândesc foarte serios ce se va întâmpla cu partidul după, din 2025 și de aici tensiunile acestea. Dar nu vor ieși de la guvernare, pentru că dacă ies de la guvernare, partidul va avea rezultate și mai slabe. Nu se poate potența în două-trei luni de zile ca fiind marele partid de opoziție. USR în continuare îi va acuza”, a mai spus el.

Despre ideea ca Marcel Ciolacu să piardă funcția de premier al României înainte de a intra în cursa prezidențială,

„Cei care au plecat în cursa prezidențială din poziția de premier nu au fost foarte avantajați, trebuie să o spunem. Ar fi primul care ar fi avantajat. Năstase nu a fost avantajat, știți, și pe de altă parte poate să spună domnul Cozma ce vrea să spună, dar realitatea este că nu contează. Avem deja o istorie de prim-miniștri care au candidat la președinție și cu asta basta”, a mai spus Pîrvulescu.

Profesorul Cristian Pîrvulescu a adus în discuție ideea conform căreia alegerile de pe 5 noiembrie din SUA vor determina soarta celor din România, de la finalul lunii noiembrie.

„De fapt, din punctul meu de vedere, alegerile din România se joacă pe 5 noiembrie în Statele Unite ale Americii. Dacă va fi Kamala Harris, va arăta altfel finala noastră prezidențială și Parlamentul României, decât dacă va fi Donald Trump. De fapt, toate partidele din România care au candidați în momentul de față la președinție sunt ‘trumpiste’, inclusiv PSD”, mai spune el.

Cristian Pîrvulescu a subliniat faptul că discursul lui Marcel Ciolacu de la congresul PSD de sâmbătă, 24 august, a fost „moderat trumpist”, amintind pasajul din discursul său în care liderul PSD vorbește despre libertăți și despre conceptul de familie.

La congresul PSD de sâmbătă, 24 august, Marcel Ciolacu a fost reconfirmat în funcția de președinte al partidului și desemnat candidat la alegerile prezidențiale.

Pe scena congresului, mai mulți social-democrați de seamă, Alfred Simonis, Sorin Grindeanu, Lia Olguța Vasilescu și chiar Marcel Ciolacu au venit cu critici la adresa liberalilor.

Mai mulți liberali s-au inflamat după congres, acuzând că discursurile social-democraților slăbesc legăturile dintre cele două partide.

Unul dintre ei, Adrian Cozma, vicepreședinte al PNL, a propus convocarea unui Birou Politic Național luni, 25 august, pentru a analiza de urgență ieșirea de la guvernare a PNL. Acesta a criticat ipocrizia şi duplicitatea conducerii PSD exprimată la Congresul PSD de sâmbătă, 24 august, potrivit G4Media.

Adrian Cozma este de părere că Marcel Ciolacu nu trebuie să meargă în această competiţie pentru prezidenţiale din poziţia de prim-ministru şi dacă tot urăşte atât de mult PNL şi pe preşedintele Iohannis, atunci să renunţe la funcţia de prim-ministru.

De partea cealaltă, PSD, prin vocea purtătorului de cuvânt Lucian Romașcanu au cerut liberalilor să se tempereze, pentru a șubrezi punțile dintre cele două partide.

Totodată, Marcel Ciolacu a încercat și el să mai calmeze spiritele și afirmat că acest guvern va funcţiona până la alegerile din decembie şi a precizat că nu vede în viitor altă coaliţie decât cu Partidul Naţional Liberal.

„(...)Nu s-a înjurat nimeni. Aduceţi-vă aminte când aveam o guvernare de dreapta. Aduceţi-vă aminte cum miniştrii USR nu veneau la serviciu, cum refuzau, ce scandaluri erau, cum s-a format acel guvern, s-a tras din fes. Liderul PNL de atunci a spus că au pus portofoliile într-un fes şi le-au tras. Eu cred că e o diferenţă imensă între actualul guvern şi guvernul de dreapta”, a transmis liderul PSD.

Fostul preşedinte al Partidului Naţional Liberal, Crin Antonescu, a comentat și el contrele dintre PNL şi PSD, el fiind de părere că ceea ce se întâmplă între cele două partide „este piesa de teatru clasică”, iar „foarte probabil” cele două partide vor guverna şi „după sfârşitul acestui război real sau butaforic”. „Cred că mai avem puţin şi vom auzi din nou, dacă nu s-a auzit deja, strigătul de luptă contra ciumei roşii”, afirma Crin Antonescu.

