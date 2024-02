Scandal monstru între PNL și PSD într-un județ din Oltenia. Prefectul liberal, în control la consiliul județean condus de un social-democrat

Tribunalul Gorj a respins, vineri, cererea Consiliului Judeţean (CJ) de suspendare a controlului dispus de prefectul Iulian Popescu în luna ianuarie, soluţia putând fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare, se arată pe site-ul instanţelor de judecată.

"Respinge cererea de suspendare act administrativ. Cu drept de recurs în termen 5 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Gorj. Pronunţată azi, 23 februarie, la Tribunalul Gorj, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei", se arată pe site-ul Tribunalului în dosarul în care reclamant este UAT - Judeţul Gorj şi pârât este Prefectul Judeţului Gorj.

În luna ianuarie, prefectul Iulian Popescu (PNL) a declarat, într-o conferinţă de presă, că îl amendează cu 5.000 de lei pe preşedintele CJ, Cosmin Popescu (PSD), după ce acesta ar fi refuzat "cu încăpăţânare" efectuarea unui control în cadrul instituţiei. Potrivit acestuia,verificările Corpului de Control al Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj în cadrul CJ vizează perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2023.

"Am făcut un plan de control, aşa cum prevede şi legea, care a fost trimis până pe data de 15 ianuarie către MAI, un plan de control pentru anul 2024, în care am prioritizat UAT-urile care nu au avut controale în ultima perioadă. (...) Pe baza mai multor petiţii, coroborate cu acest criteriu al vechimii controlului, am pus în capul listei CJ Gorj, care nu a avut niciun control de la Revoluţie până acum, adică această UAT nu a fost controlată de Instituţia Prefectului, nu a avut o verificare serioasă pe tot ceea ce înseamnă modul de implementare a hotărârilor de CJ, modul în care sunt îndeplinite sarcinile cerute de lege de către preşedintele CJ şi de către vicepreşedinţi, modul de raportare a acestora, modul în care sunt evaluate şi modul în care se evaluează managementul instituțiilor din subordinea CJ, modul de implementare a politicilor economice şi sociale şi de mediu, în responsabilitatea directă a CJ", a declarat, într-o conferinţă de presă, prefectul judeţului Gorj.

Iulian Popescu a menţionat că a avut "un şoc când cineva în judeţul Gorj îşi permite să fie mai presus de lege", după ce preşedintele CJ "a refuzat cu încăpăţânare acest control".

În replică, preşedintele CJ Gorj a spus despre controlul dispus de către prefectul judeţului Gorj, prin emiterea unui ordin administrativ, că este "rezultatul unui evident exces de putere".

Ulterior, Iulian Popescu a cerut clarificări de la nivel central, el prezentând pe 5 februarie, tot într-o conferinţă de presă, şi un document primit de la administraţia centrală, punctând atunci că verificările dispuse de Instituţia Prefectului la CJ Gorj sunt legale.

Tot atunci, el a afirmat că a solicitat strămutarea celor două procese pe care instituţia le are cu CJ Gorj în ceea ce priveşte verificările Corpului de control la CJ, respectiv amenda aplicată preşedintelui instituţiei, Cosmin Popescu.

Pe 6 februarie, Iulian Popescu a anunţat că reprezentanţii Consiliului Judeţean au refuzat, din nou, acţiunea de verificare a Corpului de Control, susţinând că "este din ce în ce mai clar pentru toată lumea că în CJ se întâmplă lucruri necurate".