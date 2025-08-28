Grindeanu, despre „apucăturile” USR: „Niciodată nu o vedeți PSD-ul guvernând în forma aceasta”

Autor: Maria Mora
Joi, 28 August 2025, ora 07:31
Grindeanu, despre „apucăturile” USR: „Niciodată nu o vedeți PSD-ul guvernând în forma aceasta”
Sorin Grindeanu și Dominic Fritz FOTO Hepta

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că îi este greu cu ”stilul online” de a guverna al celor de la USR şi nu înţelege de ce îşi face cineva selfie în şedinţa de Guvern. El a precizat că PSD nu va guverna niciodată în această formă.

”Nu spun că sunt greşite sau sunt bune aceste apucături, dar pare că principala ta preocupare este guvernarea asta selfie-stick pe care încearcă să o facă unii din colegii mei”, a adăugat el.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, miercuri, la Digi 24, dacă PSD-ului îi este greu la guvernare cu USR.

”Nu, nu, mie nu”, a afirmat Grindeanu.

Întrebat dacă s-au obişnuit unii cu alţii în coaliţie, liderul PSD a răspuns: ”Ştiţi cu ce îmi este greu? Cu stilul online de a guverna. (...) Când îţi faci selfie din şedinţa de Guvern. Nu vă supăraţi pe mine, asta e greu să o înţeleg. Noi am fost obişnuiţi şi de-aia vă spuneam că e nevoie de clarificări în Congres (al PSD - n.r.), să ne adaptăm la transformările pe care România le-a avut, dar niciodată nu o vedeţi PSD-ul guvernând în forma aceasta. Noi am înţeles tot timpul, când am guvernat, cu bune şi cu rele, să fim serioşi în acel act de guvernare.”

El a explicat că nu înţelege aceste ”apucături” de a face spectacol din ceea ce este în fişa postului de ministru.

”Eu nu înţeleg această, să zic, dorinţă sau aceste apucături de a face totul public, de a face spectacol din ceva ce în fişa postului tu trebuie să faci ca ministru. Tu trebuie să te ocupi de lucruri, trebuie să faci acel lucru, nu trebuie să ieşi şi să faci orice public, pentru că trimiţi în derizoriu actul de guvernare. Nu spun că sunt greşite sau sunt bune aceste apucături, dar pare că principala ta preocupare este guvernarea asta selfie-stick pe care încearcă să o facă unii din colegii mei. Dar încet-încet, eu sper să înţeleagă. Eu sunt un optimist. Pare că a înţeles ieri, de exemplu sau alaltăieri, ministrul de la Economie, i-am spus: dom'le, am înţeles, e un pachet pe companii care a fost în dezbatere şi aşa mai departe, nu poţi să le aplici retroactiv. Dacă ai, în schimb, informaţii că s-au făcut ilegalităţi, faci plângere. Sunt instituţii ale statului care se ocupă de treaba asta”, a mai transmis preşedintele interimar al PSD.

