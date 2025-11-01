Noua abordare a PSD în interiorul coaliției: Toate tunurile pe Bolojan. Opoziția internă, o strategie care s-ar putea dovedi benefică, în timp, pentru social-democrați

PSD și-a amplificat atacurile la adresa lui Ilie Bolojan după o lungă perioadă în care păreau că sunt marginalizați în coaliție. Pentru prima dată de la începutul guvernării, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, acum sigur de victoria de la Congresul din 7 noiembrie, a înaintat direct ideea demisiei lui Ilie Bolojan, în cazul în care reforma pensiilor magistraților ar suferi un nou eșec.

De altfel, Grindeanu a criticat și numirea Oanei Gheorghiu, fondatoarea „Dăruiește Viață”, în funcția de vicepremier pentru reformă, în locul lui Dragoș Anastasiu, în urma unor declarații critice la adresa lui Donald Trump.

După Grindeanu, Lia Olguța Vasilescu, primărița PSD de la Craiova, a declarat că, dacă Bolojan va înregistra un nou eșec la CCR, ar trebui să-și asume politic eșecul și să demisioneze. În cazul în care nu o va face, aceasta nu exclude și o moțiune de cenzură împotriva Guvernului.

Atacurile la adresa lui Bolojan, de data aceasta pe față, arată o nouă linie de abordare adoptată de PSD, în care poziția lui Ilie Bolojan este slăbită prin declarații care fac trimitere la demisie sau la moțiunea de cenzură.

Ads

Deși PSD nu și-ar dori să pună ei un premier în locul lui Ilie Bolojan și ar invoca oricând protocolul de guvernare care face referire la rotativa guvernamentală, strategia social-democraților are scopul de a șubrezi poziția partenerilor pentru ca, atunci când va veni rândul PSD la guvernare, să poată condamna deciziile luate de conducerea anterioară.

Președintele Nicușor Dan a declarat într-un interviu acordat Cotidianul.ro că nu vede de ce nu l-ar numi premier pe Sorin Grindeanu premier, în contextul în care PSD este un element vital pentru stabilitatea guvernării.

Analistul și jurnalistul Ion M. Ioniță subliniază că schimbarea de abordare a PSD se datorează faptului că apele s-au liniștit în partid, iar Grindeanu este sigur de victorie.

Ads

„A fost o perioadă în care era deschisă o luptă de putere în PSD, iar acea perioadă s-a închis. Grindeanu va fi președintele partidului, taberele sunt clare și evident că cel care câștigă în această competiție este polul de putere a doamnei Lia Olguța Vasilescu”, afirmă acesta într-o intervenție pentru Ziare.com.

Analistul subliniază că accentuarea tonului PSD și înăsprirea declarațiilor la adresa premierului Bolojan este efectul direct al noii structuri de putere de PSD, respectiv cea a Liei Olguța Vasilescu.

„Să ne așteptăm în continuare ca partidul să devină și mai vocal și mai dur în declarații, pentru că asta va fi noua linie a partidului. Este stilul doamnei Vasilescu, foarte vocal”, adaugă el.

Ion M. Ioniță spune că social-democrații încearcă să fie cât mai duri pentru a nu mai pierde electorat, cum a pierdut până acum în favoarea AUR. „Bolojan ia măsuri nepopulare și atunci, dacă îl contrazic, câștigă.”

„Ei vor să oprească declinul partidului în favoarea AUR și să joace rolul acesta că se opun din interiorul guvernării și cred că o bucată vor continua să joace acest rol, dar nu știu dacă vor ajunge la nivelul de a da jos Guvernul, cel puțin nu acum. Însă, pe o perioadă mai lungă de timp, nu știm ce va spune partidul în cele din urmă. Le-a zis și Bolojan, ”în loc să mai jucați jocul ăsta, mai bine depuneți o moțiune de cenzură ca să știm clar ce jucați””, spune Ioniță.

Ads

Acesta precizează că este clar că PSD vrea să blocheze toate reformele pe care Ilie Bolojan le consideră necesare, dar până acum nu au venit cu nicio soluție alternativă care să rezolve problemele.

„Și scandalul cu Oana Gheorghiu este tot o manevră PSD. Cam asta e ideea, îl păstrăm pe Bolojan, dar controlăm noi guvernarea, lucru care se întâmplă”, încheie analistul,

Protocolul încheiat în coaliție prevede că PSD va prelua guvernarea abia în 2027, iar până atunci PNL și Ilie Bolojan se pot eroda semnificativ din punct de vedere politic, un moment numai bun pentru ca PSD să vină la șefia Guvernului și să critice, așa cum face și în prezent, măsurile luate de fosta conducere.

Ads