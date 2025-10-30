De ce a fost de acord PSD cu organizarea alegerilor de la București pe 7 decembrie. A căzut PNL într-o capcană a social-democraților?

Coaliția de guvernare a stabilit deja data alegerilor pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc pe 7 decembrie. Inițial, social-democrații erau nemulțumiți de organizarea scrutinului anul acesta, invocând o oarecare „oboseală” electorală, după un an super-electoral, însă în ultimele săptămâni au reevaluat situația.

Stabilirea datei congresului PSD și asigurarea victoriei lui Sorin Grindeanu la conducerea partidului a clarificat multe dintre dilemele social-democraților, inclusiv candidatul partidului, care pare că va fi Daniel Băluță.

Congresul PSD are loc pe 7 noiembrie, cu fix o lună înaintea alegerilor de la București. Grindeanu rezolvă astfel mai multe probleme. În primul rând, posibilele pretenții la conducerea partidului în cazul în care Băluță ar fi fost ales primar, obținând legitimitate inclusiv în partid și, în al doilea rând, soarta sa la conducere în cazul în care PSD pierde la Capitală. Congresul, fiind cu atât de puțin timp înaintea alegerilor, ar putea constitui un alibi pentru eventualul insucces, iar gruparea Grindeanu ar putea să dea vina pe fosta conducere.

De asemenea, este posibil ca Grindeanu să le fi întins o capcană liberalilor, mizând pe faptul că data de 7 decembrie vine imediat după Sfântul Nicolae, o sărbătoare creștină importantă, care ar putea determina o prezență mai scăzută la urne.

Politologul Cristian Pîrvulescu clarifică câteva dintre mișcările făcute de PSD, explicând care ar fi putut fi motivele ultimelor decizii luate de președintele interimar și, probabil, viitorul președinte al PSD, Sorin Grindeanu.

„De ce au jucat congresul mai târziu și de ce s-au jucat cu amânarea alegerilor, pentru ca apoi să o impună mai repede? PNL-ul, așa cum a făcut-o și pe vremea când Ciucă era președinte de partid, a căzut în capcana PSD. Noi știm că acea capcană pe care au întins-o în 2023-2024 nu a fost doar pentru PNL, a fost și pentru PSD. Într-un final au mizat pe candidatul lor, împotriva candidatului PNL, în cazul de față împotriva candidatului PNL-USR, dar nu au luat în calcul independenții.”, amintește politologul.

Acesta este de părere că Anca Alexandrescu nu este doar o figură oarecare și că poate fi o surpriză pentru partide, pentru că poate asocia nemulțumirile multiple care există și în București.

„Acum ajungem la problema congresului. Congresul PSD pe 7 noiembrie, alegeri pe 7 decembrie. Înțelegem logica. Un congres în preajma alegerilor nu deligitimează președintele nou ales, dacă vor fi un insucces. Dacă vor fi un succes, cu atât mai bine. Se poate reproșa că, de fapt, insuccesul în alegeri s-a datorat lui Ciolacu și că au rămas reminiscențe și să de-abia a început perioada de reconstrucție a partidului, relația lui cu societatea bucureșteană și așa mai departe. O să zică că într-o lună nu se poate face o schimbare radicală, ca și cum nu ar fi fost la conducerea partidului de câțiva ani.”, adaugă profesorul universitar.

Cristian Pîrvulescu spune că deși PSD are tendința de a se gândi la consecințe atunci când face mutări, le-ar fi putut scăpa în detaliu în privința competiției pentru Primăria București.

„Acum înțelegem de ce au mizat pe chestiunea asta. Sigur că a fost foarte important să rezolve probleme din interior și le-au rezolvat, dar nu numai asta era important. PSD-ul are această tentație de a se gândi la consecințe, însă eu cred că deși s-au gândit foarte bine, și încearcă să împiedice scenariul candidatului independent, au totuși o problemă serioasă. Electoratul bucureștean este în majoritate un electorat anti-PSD, iar Băluță nu este o personalitate extraordinară care să se impună din prima.”, spune el.

Pe de altă parte, așezarea alegerilor pe data de 7 decembrie, imediat după Sfântul Nicolae, într-o perioadă în care populația intră deja în atmosfera de sărbători, ar putea fi unul dintre motivele pentru care PSD a agreat în coaliție această dată.

Alegerile parțiale sunt oricum recunoscute pentru prezența mică, iar în București prezența este oricum scăzută inclusiv la alegerile la termen, iar organizarea acestora în preajma unei sărbători ar putea determina un procent și mai mic de prezență la urne, fapt care ar avantaja PSD, în teorie.

„Alegeri parțiale, pe 7 decembrie, după Sfântul Nicolae, nu sunt automat alegeri la care participă mulți. Deci aici va conta extrem de mult capacitatea de organizare. Aici va fi o bătălie între organizații la o prezență mică. Orice prezență care va depăși 30% va fi o prezență care creează probleme PSD.”, mai spune politologul.

Acesta subliniază în încheiere că, în teorie, nici PNL nu stă foarte bine în cazul unei prezențe foarte mari la București, iar USR, deși este cel mai puternic partid în Capitală, trebuie să găsească un mod de a-și mobiliza electoratul.

