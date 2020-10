Alegerile parlamentare ar putea avea loc in martie 2021. PSD si ALDE sustin mutarea datei stabilite initial de Guvernul Orban

"Contextul epidemiologic actual este caracterizat prin cresterea alarmanta a infectarilor cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) atat in Romania cat si in alte tari din Europa si din intreaga lume (asa-numitul "val 2", mai puternic decat cel initial din primavara anului 2020). De asemenea, spitalele destinate COVID-19 si in special sectiile de terapie intensiva care trateaza pacienti cu COVID-19, au o capacitate care nu poate fi practic semnificativ extinsa curand din cauza deficitului de personal medical specializat pentru terapie intensiva.In plus, trebuie avuta in vedere si apropierea sezonului rece, care face putin fezabile solutiile temporare de tip servicii medicale acordate in corturi, in schimb face iminenta cresterea incidentei cazurilor de gripa sezoniera si a diverselor infectii respiratorii sezonier", se arata in expunerea de motive.Dohotaru aduce ca argument faptul ca zeci de state la nivel mondial au amanat alegerile ca urmare a pandemiei, "iar Romania nu a facut exceptie, amanand alegerile locale pe septembrie, desi in mod normal ar fi fost organizate in iunie.""Dincolo de ratiunile politice si administrative, sanatatea cetatenilor este mai importanta decat data exercitarii unui vot politic, care merita desigur dat, insa in conditii de siguranta", se arata in expunerea de motive.In proiectul de lege este prevazut ca perioada electorala a alegerilor sa inceapa la data de 13 ianuarie 2021.Proiectul mai prevede ca "bunurile achizitionate pentru alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor ce fusesera preconizate pentru data de 6 decembrie 2020 pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi pastrate si conservate in mod corespunzator de autoritatile publice care le-au achizitionat, in vederea utilizarii lor pentru alegerile organizate la data prevazuta la art. 1".Totodata, "sumele alocate conform art. 1 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 755/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregatirii, organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020, Ministerului Afacerilor Interne, al Autoritatii Electorale Permanente, al Ministerului Afacerilor Externe, al Agentiei Nationale de Integritate, al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, al Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si al Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul National de Statistica si ramase neangajate si/sau neutilizate la data intrarii in vigoare a prezentei legi se restituie in vederea reintregirii Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii".La data intrarii in vigoare a prezentei legi este abrogata Hotararea Guvernului nr. 744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 816 din 4 septembrie 2020. Este abrogata si Hotararea Guvernului nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 817 din 4 septembrie 2020.Surse din PSD au afirmat pentru Ziare.com ca isi doresc amanarea datei alegerilor si ca parlamentarii vor sustine proiectul de lege initiat de Dohotaru. Calin Popescu Tariceanu , liderul ALDE , a cerut deja public amanarea alegerilor parlamentare pana in 14 martie 2021. Guvernul Orban stabilise data alegerilor parlamentare pentru 6 decembrie.Contactat telefonic de Ziare.com, presedintele AEP, Constantin Florin Mituletu-BUICA a afirmat ca "schimbarea datei alegerilor nu este echivalenta cu prelungirea mandatului. Acest lucru nu este o lacuna Constitutionala si in trecut s-a mai intamplat acest lucru."Art. 63 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, prevede ca alegerile pentru Camera Deputatilor si pentru Senat pot fi desfasurate in cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului. Mandatul Parlamentului ales in anul 2016 va expira la data de 20 decembrie 2020, iar Parlamentul poate stabili, prin lege organica, data alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor.Judecatorii Curtii Constitutionale au respins, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si au decis ca legea care prevede ca Parlamentul stabileste data alegerilor parlamentare este constitutionala.