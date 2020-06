Am ramas la PSD

Ziare.

In vreme ce electoratul a trimis fostul partid mamut intr-o nota de subsol, Klaus Iohannis il readuce ritualic pe agenda , pentru ca la Bucuresti urmeaza alegeri si oferta nu e convingatoare.Miercuri, presedintele a dat semnalul schimbarii de agenda. Mai putin SARS-CoV2, desi, ironic, o zi mai tarziu numarul cazurilor testate pozitiv a crescut semnificativ , peste media ultimei saptamani.Si cum strategii politici stiu ca setarea temelor de dezbatere este un avantaj, pentru ca toti ceilalti competitori vor fi pusi intr-o pozitie reactiva, Klaus Iohannis a anuntat tema, de fapt, reciclarea temei privind independenta Justitiei si a pericolului reprezentat de PSD.Niciun cuvant despre coruptia la nivel inalt, care insa preocupa institutiile europene (vezi ultimul raport GRECO) si niciun cuvant despre desfiintarea Sectiei Speciale, dupa ce tocmai referendumul pe justitie a facut imposibila desfiintarea acesteia prin OUG.In schimb, cateva referiri consistente la PSD, relegitimat astfel nu doar in rolul de tap ispasitor, acela care convine PNL-ului, cat si in acela de adversar redutabil, de vreme ce presedintele ii acorda atata spatiu in discursurile din ultimele saptamani, marcate de gravitatea pandemiei si de amenintarea unei crize socio-economice.Dar ce s-a intamplat in ultima perioada, incat presedintele sa traga semnalul de alarma privind PSD? Politele pe care pesedistii - Viorica Dancila, Marcel Ciolacu si, mai neasumat, cum ii era profilul de profesor doctor, Tudorel Toader - si le platesc, denuntandu-se reciproc, au aratat atat de serios la Cotroceni, incat sa fie mentionate in mesajul prezidential.Vrand, nevrand, romanii sunt acum nevoiti sa se aplece catre nota de subsol si sa se uite mai bine la PSD: merita ridicat un rand mai sus si repus in dezbatere, de vreme ce insusi presedintele o face?In campania pentru cel de-al doilea mandat, Klaus Iohannis a aplicat aceeasi strategie. Atunci, referirile dese la Viorica Dancila, masurarea corp la corp si in buzdugane sa ne batem, au validat-o pe aceasta din urma ca adversar/competitor principal. Sigur, a contat si calitatea politica neconvingatoare a lui Dan Barna, care a ratat pe propria responsabilitate turul doi si care a lasat terenul liber pentru o confruntare Dancila/Iohannis.E ceea ce vor presedintele si PNL sa obtina si acum, un front cu PSD, astfel incat electoratul sa fie presat sa aleaga intre cei doi - PNL sau PSD.Strategic, ar putea fi, din nou, o miscare castigatoare, doar ca electoratul voteaza intr-un context, or, contextul social de astazi arata cu totul diferit de cel in care urgenta era sa aparam independenta Justitiei de urzelile lui Dragnea si ale camarilei lui, mai ales ca Guvernul PNL are de livrat unul dintre angajamentele majore luate in ceea ce priveste sanatatea Justitiei, si anume desfiintare Sectiei Speciale, ceruta expres de GRECO.E de notat, totusi, ca Alianta 2020 USR PLUS ar putea fi iarasi absenta din prim-plan, asa cum s-a intamplat cu Dan Barna, iar pentru asta nu e responsabil nici Klaus Iohannis si nici PSD nu sta pe post de tap ispasitor.