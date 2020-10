ANALIZA Lista lunga a "vedetelor" PSD care nu vor aparea pe listele pentru parlamentare. "Nu ei sunt PSD! Ei apartin trecutului"

Marcel Ciolacu

Contactat de Ziare.com,a anuntat ca nu mai intentioneaza sa ocupe un loc de deputat din partea PSD.Pe de alta parte,, fostul ministru de Finante, doreste sa candideze pentru inca un mandat de senator de Tulcea, insa nu se stie daca va candida din partea PSD.La Congresul PSD din luna august,, a spus ca partidul trebuie sa se rupa de trecut. "Reconstructia PSD a inceput, iar astazi se decide viitorul social-democratiei din Romania", a anuntat liderul social-democrat in discursul de la Congresul extraordinar al PSD."Sunteti multi care ati muncit enorm in partid. Ati avut - la fel ca si mine - rezultate bune. Ati construit - la fel ca si mine - organizatii puternice. Dar au fost cazuri cand munca voastra a fost irosita de cei care au crezut ca pot folosi PSD ca pe o cheie la usile justitiei. Nu ei sunt PSD! Ei apartin trecutului", a declaratsi-a propus sa "spele" imaginea PSD, iar rezultatul pe care l-a inregistrat partidul la alegerile locale l-a convins ca e necesara o reforma in partid.Dupa rezultalele la alegerile locale au inceput decapitarile. Primul care a fost inlocuit de la sefia organizatiei pe care o conducea a fost baronul locala demisionat de la conducerea organizatiei Giurgiu dupa esecul de la alegerile locale, fiind urmat decare a fost inlocuita de Doina Fedorovici la sefia organizatiei de femei a PSD.Surse din PSD au confirmat pentru Ziare.com ca, liderul social-democratilor, i-a scos peside pe lista consilierilor propusa de Gabriela Firea . Fostul fotbalistsi antrenorulau renuntat si ei la mandatul de consilier general.Fostul premiereste trimis in judecata in dosarul "Mineriadei", pentru infractiuni contra umanitatii, iar fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir a fost condamnat, in ianuarie 2019, de Tribunalul Bucuresti la 4 ani de inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzat ca primit peste 3 milioane euro mita de la administratorul RCS /RDS,, in schimbul acordarii drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga 1 . Decizia nu este definitiva, iar cazul urmeaza sa ajunga la Curtea de Apel Bucuresti.a sustinut ca e necesara o schimbare de paradigma in PSD la alegerile parlamentare care vor urma.Presedintele Consiliului National al PSD,, a declarat vineri, 2 octombrie, la sediul central al formatiunii, ca lista partidului pentru alegerile parlamentare vor trece prin anumite filtre de partid."Competenta, compatibilitatea cu comisiile parlamentare, transparenta activitatii lui, integritatea, plus si ce-si doreste noul PSD de la oamenii care il vor reprezenta in viitor in Parlament", a indicat acesta.Intrebat daca lideri ai partidului care au pierdut la alegerile locale ar putea aparea pe listele PSD la parlamentare,a declarat: "Conteaza cum ai pierdut, de ce ai pierdut, ce ai ca istorie personala, biografie politica".Desi listele de candidati inca nu au fost definitivate iar negoicierile sunt in toi, o parte din parlamentarii PSD nu vor mai candida pe listele social-democratilor la alegerile generale.a fost pus la sefia Curtii de Conturi, din acest motiv nu va mai putea sa ocupe un loc in Parlament.In 2017,a initiat un proiect de lege care a fost ulterior aprobat de Parlament, prin care a modificat legea de functionare a Curtii de Conturi astfel incat si inginerii sa poata ocupa o functie de conducere in statele institutiei. Senatorul PSD, fiind de profesie inginer, sustine ca nu a modificat legea pentru a-i fi favorabila lui, ci ca el se incadreaza pentru acest post datorita studiilor in drept pe care le-a finalizat.nu avea "studii superioare economice sau juridice, vechime de minimum 10 ani in specialitatea studiilor absolvite si pregatire profesionala temeinica". Astfel,a depus personal un amendament la lege si a mai adaugat o profesie la conditiile de studii: "economice, juridice sau ingineresti".In perioada 1981-1985 a studiat la Facultatea de Imbunatatiri Funciare, iar in perioada 1997-2002 la Institutul Agronomic "Nicolae Balcescu" Bucuresti.a obtinut diploma de jurist la varsta de 28 de ani, dupa ce a studiat dreptul la Universitatea Bioterra, Bucuresti.Potrivit CV-ului,este din 2013 "Doctor in Stiinte Economice/ Domeniul Management", disciplina principala studiata fiind "Managementul Administratiei Publice. Strategii de Modernizare". Nu precizeaza insa la ce institutie de invatamant a obtinut diploma.Conform mai multor informatii aparute in presa de-a lungul timpului,a fost condamnat, in 1988, la un an de inchisoare dupa ce ar fi furat patru saci de grau. A fost gratiat si si-a inceput ascensiunea politica in primii ani ai Romaniei postdecembriste.A avut mai multe probleme cu legea. In 2009, de pilda, ANI a cerut anchetarea lui Badalau pentru spalare de bani si fals in declaratii.a fost achitat in ambele dosare.In 2013, DNA a inceput cercetarea luipentru trafic de influenta. Procurorii acuzau ca ar fi sustinut o societate comerciala aflata intr-un circuit evazionist sa obtina fonduri de la Agentia de Plati si Interventii in Agricultura. Intre timp, fapta pentru care a fost cercetata fost clasata.Firmele controlate de fiul sau au numeroase contracte cu statul si beneficieaza constant de finantare din fonduri europene prin Ministerul Economiei, relateaza hotnews.roIn anii din urma,a jignit in repetate randuri diaspora. De la o manea cantata la sprit in tipul unui chef in curtea sa din Bolintin, cand un lautar a improvizat celebrele versuri "Sa vina diaspora/Ca noi ne p***m pa ea" pana la o declaratie recenta in care a sustinut ca doar 700.000 de romani plecati la lucru in strainatate sunt "legali", restul, pana la 3- 5 milioane, "sunt fetele alea, de le duc astia".a ajuns pana in functia de ministru al Economiei, de unde si-a pus apoi oamenii de incredere din judet in pozitii-cheie. Le-a numit pe, fost prefect PSD de Giurgiu, si pe avocatul, sefa organizatiei de femei a partidului din judet, in pozitia de membri provizorii ai Consiliului de Administratie al companiei de stat Romarm SA, dupa cum arata Profit.ro.a fost dat afara din partid dupa ce nu a participat la motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban, din acest motiv nu va mai candida pe listele socia-democratilor.In interiorul PSD,a fost un membru devotat taberei Dragnea. Imediat dupa rezultatul dezastruos obtinut de PSD la europarlamentare, deputatul publica pe Facebook o scrisoare in care i-a criticat pe toti liderii partidului."Ati incercat sa faceti din Liviu Dragnea singurul vinovat pentru scorul obtinut la alegerile europarlamentare, repezindu-va sa ocupati functii in partid, exact aceiasi care ati condus alaturi de el acest partid; unde erati cand se luau decizii in CEx? (...) Pai tu, Oprisane, nu erai? Tu, Zetea, care acum ai devenit un mare critic al modificarilor codurilor penale si ale legilor justitiei, nu erai tu oratorul principal care sustineai tot in CEx? Tu, obraznicule de Negoita, iti amintesti cum la unul din CEx-uri spuneai cat de mult il indragesti tu pe Dragnea, cand Mutu, ironic, a spus ca daca tu il indragesti, el il adora?", nota acesta.a fost alaturi de PSD inca de pe vremea FSN-ului, prinzand in 1990 un loc de deputat in primul Parlament de dupa Revolutie in postura de cel mai tanar deputat roman (27 de ani). A facut afaceri cu fabrici de detergenti, fabrica de cafea, hoteluri la Mamaia , firma de constructii in Pitesti si a fost condamnat cu suspendare. In decembrie 2016, deputatul era condamnat definitiv de instanta suprema, la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru dare de mita si efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert, incompatibile cu functia.In 2017 i-a amenintat pe protestatarii din Capitala ca iese dupa ei cu mitraliera de la Revolutie. Desi a avut certificat de revolutionar, recorder.ro a scris ca dosarul de revolutionar al luieste plin de declaratii care se bat cap in cap si niciun alt participant la evenimentele din 1989 nu a confirmat faptele care apar in cele doua declaratii ale luia parasit plenul reunit al Parlamentului la discursul lui Klaus Iohannis si a spus ca presedintele ar face bine "sa se duca in tara lui, Germania". Mai apoi, acesta a organizat la Pitesti un miting PSD impotriva DNA, in aceeasi perioada cu protestele masive din Piata Victoriei si din tara pentru Justitie.De-a lungul carierei politice,s-a mai facut remarcat si prin jignirile aduse la adresa atat a jurnalistilor cat si a fanilor acestuia de pe Facebook. In decembrie 2016, la nici 24 de ore dupa ce fusese reales pentru un nou mandat de deputat, acesta a avut o iesire grobiana la adresa unei jurnaliste: "Te-a facut ma-ta proasta! Esti o inculta".Cateva luni inainte de asta, posta pe Facebook un mesaj jignitor la adresa unui jurnalist din Arges, care facea referire la greselile sale gramaticale.Senatoareasi deputatiisiau fost si ei exclusi din PSD pentru ca au lipsit de la sedinta de plen comun a Parlamentului in care trebuia sa se dezbata si sa se voteze motiunea de cenzura. Intre timpa intrat in grupul liberalilor din Senat. Pe modelul lui, nicisiprobabil nu se vor mai gasi pe listele PSD pentru Parlamentul Romaniei.Surse din PSD au confirmat pentru Ziare.com canu va mai candida pentru inca un mandat in Parlament.a avut sapte mandate de deputat, pana acum fiind ales pentru prima data in 1992 in Parlament.s-a remarcat mai ales prin declaratiile controversate, prin jigniri ale colegilor din Opozitie, dar si prin tacerea absoluta privind studiile sale de drept.In 1994, la cateva zile dupa ce fostul monarh Mihai I fusese oprit pe Aeroportul Otopeni si impiedicat sa intre in tara.a cerut de la tribuna Parlamentului ca "cetateanul Mihai Hohenzollern" sa fie declarat "persona non grata", potrivit Recorder.ro.PSD-istul a mai vrut ca doi parlamentari ai Opozitiei, Dinu Patriciu si Ticu Dumitrescu, sa ramana fara imunitate pentru ca si-au permis sa-l intampine pe fostul suveran.In conditiile in care acesta a fost in ultimii ani unul din principalii juristi ai PSD, Adevarul.ro a dezvaluit ca a urmat Dreptul la Universitatea Spiru Haret, filiala din Drobeta Turnu Severin, forma de "Invatamant la Distanta".Intrebat in decembrie 2017 de reporterii "Adevarul" la ce Universitate si in ce an a absolvit Facultatea de Drept, in conditiile in care aceste date lipsesc din CV-ul sau publicat pe site-ul Parlamentului, deputatul PSDa raspuns nervos: "Ma, baiatule, tu chiar nu intelegi? Vrei sa avem altfel de discutii?".Dupa doar o zi, un reporter al Digi24 l-a intrebat din nou despre locul unde a studiat Dreptul si in ce perioada. Deputatul PSDl-a amenintat pe jurnalist ca daca mai insista pe acest subiect ii va ridica acreditarea.Contactat de Ziare.com,a firmat ca nu mai intentioneaza sa candideze pentru un mandat de deputat in Parlamentul Romaniei.a devenit persoana publica inca din vremea in care era purtator de cuvant al Spitalului judetean Galati. Nicolae Bacalbasa este medic anestezist si scriitor. In perioada 2012-2016 a fost presedintele Consiliului Judetean Galati, ales in iunie 2012. Ulterior, Bacalbasa a obtinut un post de deputat in Parlamentul Romaniei.In 2017,a fost suspendat din PSD timp de sase luni, din cauza limbajului vulgar folosit la tribuna Parlamentului.Deputatul PSDa lansat in cadrul dezbaterilor din plenul comun al Camerei Deputatilor si Senatului pe tema comisiei de ancheta a prezidentialelor din 2009, un atac dur la adresa liderului deputatilor PNL , careia i-a spus ca va face fractura "daca mai da cu labele". Afirmatia sa a fost urmata de gesturi obscene.In semn de protest fata de declaratia acestuia, parlamentarii USR au parasit sedinta de plen.In octombrie anul trecut, el a fost amendat cu 2.000 de lei pentru discurs de ura si depasirea limitelor libertatii de exprimare. Primul derapaj pentru carea fost sanctionat s-a petrecut in plenul Camerei Deputatilor, cand senatorul PSD i-a spus deputatului USR Stelian Ion ca este "untermensch" ("om inferior") - termen utilizat de nazisti pentru populatia non-ariana (evrei, romi si slavi).a vorbit la TV Galati despre "Fuhrerul feminin al Germaniei actuale, Frau Merkel, care controleaza toata politica Europei prin fake-uri, partide false, care toate sunt din PPE, adica etnic poate non-germane, dar servind interesele strict ale acestei tari".Contactat de Ziare.com,a afirmat ca inca "analizeaza" varianta de a candida pentru un mandat in Parlament. In privinta unei posibile candidaturi a deputatului de Olta spus ca nu a avut o discutie cu acesta pe tema mentionata. De altfel, lista de senatori PSD va fi deschisa la Olt de secretarul generaleste autorul Ordonantei 13, care a scos sute de mii de oameni in strada. Ulterior, Iordache a fost instalat de Liviu Dragnea in fruntea Comisiei parlamentare care a modificat legile Justitiei si codurile penale.i-a repezit pe jurnalisti cu celebra replica: "Alta intrebare!". Ulterior, sute de mii de romani au iesit in strada si au cerut abrogarea Ordonantei 13, dar si demisia luisisi-au anuntat intentia de a candida. Cei doi se vor afla pe listele PSD pentru alegerile generale.a afirmat ca si el isi doreste inca un mandat de senator de Tulcea, insa nu se stie inca daca va candida pe listele social-democratiilor.