Apropierea alegerilor si interesele divergente ale partidelor politice fac imposibil un guvern de uniune nationala

Opozitia presedintelui, decisiva

"Un astfel de guvern ar relegitima PSD-ul"

Nimeni nu e dispus sa vina pentru doua luni doar pentru a incasa bobarnace

O scurta istorie a guvernelor de uniune nationala

PSD vrea un guvern de uniune nationala de la inceputul anului

Analistul politic Adi Zabava este de parere ca opozitia sefului statului fata de ideea unui guvern de uniune nationala este decisiva, acesta neavand nimic de castigat din tot acest scenariu. "Din punct de vedere politic, pentru a putea ajunge la un guvern de uniune nationala, cel care trebuie sa-si doreasca acest lucru este presedintele Iohannis. Mi-e greu sa cred ca acesta si-ar dori acest lucru in momentul de fata. Asta pentru ca nu ar fi nici pe departe situatia lui 2016, atunci cand un guvern tehnocrat venea dupa tragedia de la Colectiv cu un an de mandat pana in alegeri. Acum ar fi clar ca ar fi un mandat pentru cateva luni doar, pana in momentul in care vom avea alegeri parlamentare. Nu vad care ar putea fi obiectivul acestui guvern de uniune nationala sau tehnocrat, cum vrem sa-i spunem, decat gestionarea pandemiei", a declarat acesta.In opinia specialistului, interesele divergente ale partidelor in apropierea alegerilor fac imposibil un astfel de guvern. "Diferenta unui guvern de uniune nationala, fata de guvernul tehnocrat din 2016, e format din diferiti actori politici care au propriile interese. Ori, pentru rezolvarea pandemiei ori rezolvarea unei situatii de criza am avea nevoie de coerenta, de decizie, de directie si asa mai departe. Ceea ce mi-e greu sa cred ca s-ar intampla intr-un guvern de uniune nationala care se pregateste de alegeri in doua, trei, patru, cinci, sase luni sau cand vor fi ele. Nu cred deci in aceasta varianta pentru ca presedintele Iohannis s-a declarat impotriva, nu vad ce ar castiga el in situatia asta, si, in al doilea rand, ar fi riscant in actualul context si nu vad ce ar putea sa-i aduca vreunui actor politic", a mai spus Adi Zabava.In plus, asa cum subliniaza si politologul Cristian Parvulescu , un guvern de uniune nationala ar reprezenta o relegitimare a PSD-ului dupa epoca Liviu Dragnea "In 2016 a fost un guvern de tehnocrati, adica un guvern in care nu a fost nimeni si au fost toti. In acest moment nu cred ca e o solutie. Pentru cele cateva luni, nu cred ca se justifica politic o asemenea numire. Puneti-va in situatia presedintelui Iohannis. Ar insemna ca realegerea sa cu un scor care l-a legitimat ar fi fost inutila. Un guvern de uniune nationala este un guvern care relegitimeaza PSD-ul, ori acest partid inca nu a platit inca pentru erorile grave de guvernare pe care le-a facut in perioada Dragnea", a declarat acesta.La fel, un guvern de tehnocrati sau de uniune nationala ar risca sa devina tinta atacurilor actorilor politici, opozitia pe care putine persoane si-ar dori-o in actualul context. "Ideea unui guvern de uniune nationala mi se pare foarte dificil de realizat in acest moment. Pare dificil si sa gasesti o echipa de tehnocrati, de oameni care nu sunt implicati politic, care sa duca lucrurile pana la inceputul anului viitor atunci cand se vor finaliza si alegerile. Nimeni nu e dispus sa vina pentru doua-trei luni doar pentru a incasa bobarnacele si a-si asuma un risc urias, inclusiv cu organizarea alegerilor, nu stim cum va evolua pandemia. E un moment foarte dificil, si ramane totusi incertitudinea asupra votului pentru motiunea de cenzura in contextul in care presedintele a spus raspicat ca premierul ramane tot Ludovic Orban ", este de parere sociologul Vladimir Ionas."Un guvern de uniune nationala in acest moment ar fi mai degraba un guvern de uniune a jumatate din natiune. Cred ca la un astfel de guvern ar putea participa de fapt numai fortele ce sustin motiunea de cenzura. Nu vad cum ar putea accepta PNL si USR sa participe la un asemenea guvern. Inseamna ca, in cele doua, trei luni pana la campania electorala pentru alegerile parlamentare, tara nu ar fi guvernata. Un astfel de guvern nici nu ar avea timp sa se aseze la Palatul Victorie", a declarat si sociologul Mircea Kivu.Primul guvern de uniune nationala din Romania a rezistat la conducere aproximativ un an de zile si a avut doi premieri. Ion Ghica a fost in fruntea unionistilor timp de cinci luni, din 11 februarie si pana pe 10 mai 1866. Cabinetul sau era unul provizoriu, cu rolul de a administra tara dupa abdicarea lui Cuza si pana la aducerea unui print strain. Lascar Catargiu i-a urmat lui Ghica la carma guvernului de uniune nationala pana pe 13 iulie 1866. Cabinetul nu si-a putut incheia mandatul din cauza discrepantei ideologice dintre membrii sai.Guvernul de uniune nationala reapare in peisajul politici romanesc in anul 1918, cand Generalul Alexandru Averescu si generalul Constantin Coanda ajung pe rand la conducerea tarii. Guvernul lui Alexandru Averescu a activat doar pentru cateva zile in anul 1918, din 29 ianuarie si pana pe 27 februarie.Dupa o pauza de opt luni de guvernare unionista, intre 5 martie si 24 octombrie, perioada in care puterea este preluata de Partidul Comunist (PC), Constantin Coanda ajunge la guvernului de uninune nationala pentru o lna, din 24 octombrie pana pe 29 noiembrie 1918.Din 1919 si pana in in 1992 Romania a mai avut sapte guverne de uniune nationala, la conducerea carora s-au perindat Arthur Vaitoianu, Barbu Stirbei, Nicolae Iorga, Miron Cristea, Ion Antonescu, Nicolae Radescu si Theodor Stolojan Ion Antonescu a carmuit cel mai longeviv guvern de uniune nationala in plin razboi, timp de patru ani, intre 1940 si 1944. In 1940 prim-ministrul este investit cu puteri depline, iar Romania este declarata "stat national-legionar".In istoria recenta, ideea unui guvern de uniune nationala a mai fost vehiculata in spatiul public inaintea lui Marcel Ciolacu de Alina Mungiu-Pippidi, politolog roman, intr-un editorial semnat in anul 2018 in care cerea coalizarea tuturor fortelor politice din tara in vederea asumarii de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene din 2019.Ideea unui guvern de uniune nationala a reaparut recent in spatiul politicii romanesti la inceputul acestui an. Inca din data de 17 ianuarie, in ajunul depunerii motiunii de cenzura impotriva guvernului PNL condus de Ludovic Orban, Marcel Ciolacu propunea alternativa guvernului de uniune nationala care sa conduca Romania pana la alegerile legislative programate in luna noiembrie. Dupa aproximativ trei luni, liderul PSD anunta ca guvernul de uniune nationala nu mai este o posibilitate viabila:"Nu stiu daca se mai poate reveni la un guvern de uniune nationala. Momentul guvernului de uniune nationala l-am pierdut, ca de altfel multe momente, ca cel din sanatate. In martie ar fi trebuit sa vina un guvern de uniune nationala care sa gestioneze toata aceasta perioada. Atunci coerenta legislativa ar fi fost mult mai buna", a spus Marcel Ciolacu, la Marius Tuca Show. Victor Ponta este un alt membru al opozitiei care a sustinut in urma cu numai trei luni solutia "guvernului de criza" la alegerile parlamentare de la sfarsitul anului."Ceea ce eu reprosez in primul rand Guvernului este ca a venit la putere nu cu gandul sa rezolve problemele tarii, ci cu gandul sa castige alegerile pentru PNL. (...) Din punctul meu de vedere, singura solutie corecta in luna noiembrie - si i-am spus si domnului Iohannis cand m-a chemat la consultari si domnului Orban, si o cred si azi cea mai buna - era aceea de a face un Guvern de uniune nationala, un Guvern de criza, format din niste oameni profesionisti", a afirmat Victor Ponta intr-o emisiune la Antena 3, citat de Agerpres.