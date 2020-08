Baronul PSD, Ionel Arsene, judecat pentru coruptie, vrea un nou mandat la sefia CJ Neamt. El s-a aliat cu partidele lui Teodor Melescanu si Dan Voiculescu

Cine este Ionel Arsene

Alianta electorala pentru Consiliul Judetean Neamt, condus in ultimii patru ani de presedintele Ionel Arsene si vicepresedintele Ion Asaftei, are drept principal scop continuarea modernizarii judetului, se arata intr-un comunicat PPU, citat de Digi 24. "Tema pentru aceasta alianta este continuitatea. Aici la Neamt, PSD impreuna cu ALDE si, in viitor, impreuna cu PPU (social-liberal), facem o alianta pentru a moderniza judetul Neamt asa cum merita. Timp de patru ani am facut performanta din punct de vedere administrativ, iar asta am facut impreuna", a spus Ionel Arsene."Suntem oameni care ne tinem de cuvant", a declarat senatorul Teodor Melescanu, presedinte interimar PPU (social-liberal) Neamt. "Pentru noi, una din marile prioritati va trebui sa o reprezinte zona educatiei"."Oamenii de buna-credinta din Neamt stiu sa judece si sa aprecieze. Noi mai avem multe de facut, proiecte pentru modernizarea judetului", a spus Ion Asaftei.Ionel Arsene este presedinte al Consiliului Judetean Neamt din partea PSD din 2016. Anterior, el a fost deputat in Parlamentul Romaniei, in mandatul 2012-2016, din partea PSD Neamt.El a fost trimis in judecata de DNA in doua dosare de trafic de influenta, pe 22 februarie 2018 si pe 6 iulie 2018. In februarie 2019, Tribunalul Neamt a decis unirea celor doua procese, intr-un singur caz.