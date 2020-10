Bataie pe Gabriela Firea. Grindeanu: "Firea va deschide lista PSD Bucuresti pentru parlamentare". Benea: "As fi onorat ca echipa de parlamentari sa fie deschisa de bacauanca Firea"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"Doamna Firea, din cate stiu eu, e din Bacau. Doamna Firea, discutand azi cu Dragos (Benea - n.r.) mi-a spus ca s-a implicat mult in campania de la Bacau, a facut filmulete de sustinere, le-a transmis si asa mai departe. Sigur ca doamna Firea este presedinte PSD Bucuresti, a si fost anuntata de presedintele partidului ca va deschide lista la Bucuresti. Adica nuantele... oferta, cum am vazut-o eu, era una prin care ii multumea implicarii doamnei Firea in campania de la Bacau, nicidecum faptic sa se intample. Doamna Firea a fost anuntata de Marcel Ciolacu , in urma cu o zi sau doua, ca va deschide lista la Bucuresti si e normal sa faca acest lucru", a precizat Grindeanu, la o conferinta de presa, intrebat de ce liderul PSD Bacau a propus-o pe Gabriela Firea pe listele parlamentare din acest judet.Intrebat daca Marian Oprisan si Daniel Tudorache s-ar putea regasi pe listele parlamentare, Grindeanu a spus ca propunerile pentru aceste liste sunt facute de organizatii."Ieri, azi si maine au loc analizele in toate judetele tarii. Urmare a acestei analize, se creioneaza o anumita strategie si o oferta pe fiecare judet in parte. Cred ca e normal ca cei din organizatii sa vina cu propuneri catre noi, apoi se va intra pe etapa de definitivare a listelor", a mentionat Grindeanu.Liderul PSD Bacau, Dragos Benea, a anuntat, miercuri, ca lista filialei PSD Bacau pentru alegerile parlamentare va fi deschisa de Gabriela Firea, fostul primar general al Capitalei."Astazi (miercuri - n.r.), alaturi de colegii mei din conducerea PSD Bacau, vom avea o prima runda de discutii privitoare la cum va arata lista de candidati la alegerile parlamentare. (...) As fi onorat, in calitate de presedinte al PSD Bacau, ca echipa de parlamentari ai organizatiei judetene, la apropiatele alegeri generale, sa fie deschisa de bacauanca Gabriela Firea!", a anuntat Benea pe Facebook El a spus ca Gabriela Firea i-a sprijinit in campania pentru alegerile locale."Am convingerea ca o parte importanta din victoria noastra impotriva dreptei unit i se datoreaza cu prisosinta, cu atat mai mult cu cat in judetul Bacau, caz singular intre judetele din tara, PSD a fost - cu adevarat - singur impotriva tuturor. Sprijinul ferm si prompt primit din partea Gabrielei Firea ne onoreaza ca organizatie si este o dovada in plus ca bacauanii sunt intotdeauna uniti, indiferent de distantele care ii separa. Cu atat mai firesc, mi se pare, ca lista PSD Bacau pentru alegerile parlamentare sa fie deschisa de o bacauanca, ce nu a intarziat sa ne dea o mana de ajutor atunci cand aceasta i-a fost ceruta", a adaugat Dragos Benea.