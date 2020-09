BEC a respins cererea PSD de anulare a alegerilor sau renumarare a voturilor la Sectorul 1. Clotilde Armand a castigat alegerile

In favoarea admiterii cererii au votat reprezentatii in BEC ai PSD, PMP, ALDE , Pro Romania si minoritati. Armand a postat pe facebook un scurt mesaj: "12 la 5 😉 Pentru noi. Au furat, dar au si fugit! Au fugit, dar i-am si prins!"PSD a cerut anularea alegerilor sau renumararea voturilor in Sectorul 1, sustinand ca Dan Tudorache, candidatul PSD la Primarie, are potrivit numaratorii paralele a partidului peste o mie de voturi in plus fata de contracandidata lui de la USR -PLUS, Clotilde Armand Solicitarea social-democratilor a fost depusa cu un minut dupa expirarea termenului legal pentru initierea unui astfel de demers.In cursul diminetii de miercuri pesedistii in frunte cu Tudorache au mers sa protesteze in fata Biroului Electoral al Sectorului 1.Clotilde Armand, candidatul USR PLUS la Primaria Sectorului 1, a castigat alegerile la diferenta de 1.007 voturi. Dupa centralizarea finala, Clotilde Armand are 40,95% (36.454), fata de Dan Tudorache care a obtinut 39,82% (35.447).