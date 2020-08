Cazanciuc anunta cand ar putea fi chemat Orban in Parlament, pentru a prezenta raportul privind organizarea alegerilor si inceperea scolii

"Am primit un raspuns formal din partea domnului Orban care ne-a spus ca este dispus, o sa-i comunicam cand sa vina la Parlament pentru a prezenta mai degraba ce nu a facut", afirma el.Robert Cazanciuc a fost intrebat, duminica, intr-o conferinta de presa, cand va fi chemat in Parlament premierul Orban pentru a prezenta un raport privind organizarea alegerile locale si inceperea scolii."Probabil tot maine o sa avem o sedinta a Birourilor Permanente Reunite si vom stabili si ziua in care se face un plen comun, oricum saptamana aceasta in mod cert. (...) Am primit un raspuns formal din partea domnului Orban care ne-a spus ca este dispus, o sa-i comunicam cand sa vina la Parlament pentru a prezenta mai degraba ce nu a facut", a spus el.Intrebat daca, in fuctie de raport si daca datele nu sunt bune, ia in calcul amanarea alegerilor locale, Cazanciuc a spus: "Nu detinem noi datele concrete despre situatia epidemiologica. Noi nu ne dorim amanarea alegerilor locale, daca Guvernul are alte date despre situatia epidemiologica si ar impiedica cumva buna desfasurare a alegerilor, are ocazia domnul Orban sa vina in Parlament sa ne spuna, in momentul de fata, daca situatia din tara ar impune o asemenea masura extrema".