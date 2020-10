Un fost ministru ALDE, in prezent membru al partidului fondat de Dan Voiculescu, candideaza pe listele PSD

Intrebat, la sediul central al partidului, daca este posibil ca unii dintre membrii PPUSL sa se regaseasca pe listele PSD, Ciolacu a spus: "Din cate am inteles eu, PPUSL va candida separat la aceste alegeri. A fost o perioada de inscriere pentru aliante si acest lucru nu s-a facut. Nici nu exista o intentie de absorbtie sau fuziune intre PSD si PPUSL".Ciolacu a spus ca "este posibil" insa ca anumiti membri PPUSL sa se regaseasca pe listele PSD."Vom vedea astazi, cand luam fiecare judet in parte. De exemplu, organizatia de la Prahova a solicitat prezenta doamnei Gratiela (Gavrilescu - n.red.) pe listele PSD. Maine va punem toate listele la dispozitie, dupa ce le validam", a mentionat Ciolacu. Gratiela Gavrilescu a fost viceprim-ministru si ministru al mediului in guvernul condus de Viorica Dancila . A plecat din guvern o data cu retragerea ALDE de la guvernare. Gratiela Gavrilescu este recunoscuta pentru desele schimbari de directie politica, ea trecand pe la PUR, PLR, ALDE si Forta Nationala, iar in prezent esre la PPUSL.