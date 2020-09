Cerere de renumarare a voturilor si la Sectorul 2. Decizia finala va fi luata de Biroul Electoral de Circumscriptie Bucuresti

"BES a respins cererea mea de renumarare a voturilor din sectiile de votare din sectorul 2. Motivul este nejustificat, tinand cont ca la sectorul 5, Biroul Electoral, pentru aceleasi motive invocate si temeiuri legale, a admis cererile formulate de PNL , PSD si USR PLUS. Voi ataca aceasta decizie la Biroul Electoral de Circumscriptie 42 - municipiul Bucuresti si ma astept la o solutie rationala, unitara si in avantajul locuitorilor din sectorul 2", a scris Dan Cristian Popescu, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook El afirma ca a depus documente justificative "care dovedesc, fara putinta de tagada, ca in majoritatea sectiilor de vot de pe raza sectorului 2 votul cetatenilor a fost modificat"."Situatia actuala este fara precedent. Toate partidele politice care au participat la aceste alegeri locale pun sub semnul intrebarii organizarea acestor alegeri. Organele abilitate sa solutioneze aceste probleme trebuie sa o faca neintarziat, pentru a nu lasa nicio urma de indoiala. Romanii au nevoie de adevar si de lideri locali legitimati prin vot corect", precizeaza Dan Cristian Popescu.Conform rezultatelor partiale, la Sectorul 2, dupa centralizarea a 97,55% dintre voturi, Radu Mihaiu (sustinut de PNL si USR PLUS) a obtinut 36,91% din voturile exprimate la scrutinul de duminica, Dan Cristian Popescu (PSD) - 31,50%, iar Neculai Ontanu (Alianta ADER PPU-SL) - 14,06%.