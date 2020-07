CEx al PSD despre alegerile locale. Neculai Ontanu si Aurelian Badulescu, luati in calcul pentru candidatura la sectoarele din Bucuresti

Surse Ziare.com au afirmat ca Neculai Ontanu ar putea sa candideze la primaria Sectorului 2 si Aurelian Badulescu la primaria Sectorului 3.Fostul primar al Sectorului 2 al Capitalei, Neculai Ontanu si-a anuntat candidatura la primarie inca din luna ianuarie. El anunta intr-un comunicat de presa ca urmeaza sa candideze din partea Partidului ADER, al carui membru fondator este."Candidez pentru ca Sectorul 2 al Capitalei a fost lasat in paragina. Merg pe strada si ma roaga oamenii sa ma intorc, pentru ca actuala administratie si-a batut joc de locuitorii Sectorului 2 al Capitalei.De la salubrizare, pana la investitii, edilii actuali nu au facut nimic. Cand voi reveni la Primarie, primul lucru pe care il propun va fi anularea taxei de habitat, o aberatie din punctul meu de vedere. Al doilea lucru va fi sa propun continuarea proiectelor de infrastructura lasate de mine si neterminate de actuala administratie. Pasaje rutiere, reabilitarea scoliilor si continuarea anveloparii blocurilor", a declarat Neculai Ontanu la lansarea candidaturii."In urma multor analize si framintari, impreuna cu toata Organizatia Partidului ADER din Sectorul 2 am ajuns la concluzia ca aceasta functie trebuie sa revina unei persoane care a dovedit ca are calitatile unui bun conducator si a unui gospodar. I-am cerut repetat si insistent sa accepte aceasta nominalizare domnului Neculai Ontanu, pe care l-am asigurat ca are toata sustinerea noastra si a locuitorilor Sectorului 2", anunta un comunicat ADER.Neculai Ontanu, care a fost timp de 4 mandate primar al sectorului 2, a fost membru al Partidului Socialist al Muncii, apoi al PSD si apoi al UNPR Neculai Ontanu a fost trimis in judecata pentru ca ar fi luat mita un teren in valoare de 4,2 milioane de euro in schimbul retrocedarii altor terenuri. In iulie 2017, Curtea de Apel Bucuresti a decis insa incetarea procesului ca efect al intervenirii prescriptiei. Decizia instantei nu este definitiva, iar DNA a contestat hotararea.Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, este avocat si a mai fost membru in CGMB si in perioada 2012 - 2016, dar din partea partidului lui Gigi Becali , PNG. De altfel, in calitate de avocat, Badulescu l-a aparat pe Gigi Becali, dar si pe unul dintre bodyguarzii acestuia in dosarul furtului masinii patronului Stelei.Aurelian Badulescu este cunoscut dupa iesirile din spatiul public in care a recurs la jigniri si gesturi obscene.In ultima sa aparitie, Badulescu a incercat sa-il impiedice pe Nicusor Dan sa isi tina o conferinta de presa in spatiul public. Viceprimarul Capitalei a sosit cu un dulap si a incercat sa il impiedice pe candidatul dreptei sa vorbeasca, intre cei doi avand loc la inceput si cateva imbranceli. In ciuda faptului ca Nicusor Dan i-a solicitat sa pastreze distanta de doi metri, Badulescu a venit in repetate randuri langa microfoane pentru a vocifera.