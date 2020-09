Cine sunt cei cinci parlamentari PSD care au lipsit la votul motiunii de cenzura. Anuntul liderilor social-democrati: "In prima sedinta a Consiliului Politic National, vor fi exclusi"

Au lipsit de la sedinta de luni senatoarele Roxana Natalia Paturca si Carmen Dan , dar si deputatii Catalin Radulescu Adrian Tudor si Dan Ciocan."Parlamentarii PSD au fost prezenti in sala, mai putin 5 dintre ei care, in loc sa-si faca datoria fata de romani, au ales tradarea. In prima sedinta a Consiliului Politic National acestia vor fi exclusi. Reconstructia PSD nu se poate face cu tradatori si oportunisti", a transmis, luni, PSD, printr-un comunicat de presa.Doi senatori si trei deputati din partea PSD au lipsit, luni, de la sedinta in care urma sa fie dezbatuta si votata motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban.Nu au fost in sala din partea PSD senatoarele Paturca Roxana Natalia si Carmen Dan, dar nici deputatii Catalin Radulescu, Adrian Tudor si Dan Ciocan.Fostul ministru de Interne Carmen Dan, senator PSD, a anuntat ca nu va putea fi prezenta luni in Parlament, la dezbaterea si votul asupra motiunii de cenzura, pentru ca mama sa este bolnava de COVID-19, iar ea este in autoizolare, desi testul sau a fost negativ.Au lipsit, de asemenea, doi dintre parlamentarii afiliati grupurilor parlamentare ale PSD.Sedinta in care urma sa se dezbata si sa se voteze motiunea de cenzura a fost inchisa din lipsa de cvormum, fiind prezenti doar 226 de parlamentari, in conditiile in care era nevoie de 233. Primul avertisment privitor la consecintele lipsei de la sedinta in care urma sa se dezbata si sa fie votata motiunea de cenzura a fost lansat duminica , 30 august, de Sorin Grindeanu , prim-vicepresedintele PSD.