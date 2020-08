Ciolacu: "Maine PSD va depune motiunea de cenzura la Parlament. In cursul saptamanii vitoare va avea loc si citirea motiunii urmand sa programam votul"

"Maine PSD va depune motiunea de cenzura la Parlament si in cursul saptamanii vitoare va avea loc si citirea motiunii urmand sa programam votul", a declarat Marcel Ciolacu intr-o conferinta de presa.Liderul PSD a spus ca social-democratii vor merge la Palatul Cotroceni cu o propunere de premier, care a fost deja stabilita, dar nu a dorit sa o dezvaluie. El a fost intrebat de ce PSD nu a venit cu aceasta motiune de cenzura mai devreme. "Cand se depune o motiune de cenzura este o decizie interna a PSD pe care am luat-o conform statutului cu colegii mei din tara. Nu are nicio legatura depunerea motiunii cu congresul si cu alte lucruri", a afirmat Ciolacu.El a reluat afirmatia conform careia se bazeaza la motiunea de cenzura pe 250 de voturi.Intrebat cu ce propunere de premier va merge la Palatul Cotroceni daca aceasta motiune de cenzura va trece, Ciolacu a raspuns: "PSD este initiatorul motiunii de cenzura si categoric va veni si cu o propunere de prim-ministru. Avem o decizie in ceea ce priveste un nume de prim-ministru. Nu il pot spune".Liderul PSD a subliniat insa ca decizia de desemnare a unui premier ii revine presedintelui Klaus Iohannis . Ciolacu a mai fost intrebat daca seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat , ar putea fi o propunere de premier: "As fi onorat ca domnul Raed Arafat sa accepte, dar nu este cazul. Cred ca menirea dansului, cel putin in lupta cu pandemia, este cu totul alta in acest moment", a raspuns presedintele PSD.