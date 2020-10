Ciolacu: Nu poti sa sa discuti despre un Parlament legitim cand ai peste 4.000 de infectari, pentru ca nu vine lumea la vot

Liderul PSD a adaugat ca "nu poti sa sa discuti despre un Parlament legitim cand ai peste 4.000 de infectari, pentru ca nu vine lumea la vot"."Nu, acum nu pot pentru ca legea nu a fost inca promulgata. Haideti sa vedem. Iarasi am o promisiune foarte clara - voi respecta legislatia in vigoare si deciziile CCR . Nu le discut. Le pun in aplicare. Cereti ca Opozitia sa decida ce se intampla cu alegerile. Oameni buni, traim intr-o democratie normala si intr-un stat european. Atributul organizarii alegerilor si responsabilitatea la toate aceste alegeri este a Guvernului si mai nou a presedintelui Romaniei care isi doreste aceste alegeri. Ce am retinut eu din discursul presedintelui este ca doreste un Parlament legitim. Nu poti sa sa discuti despre un Parlament legitim cand ai peste 4.000 de infectari, pentru ca nu vine lumea la vot. Parlamentul legitim este atunci cand este ales de o mare majoritate a romanilor. Astept de la presedinte si de la Guvern solutii si mai ales explicatii pentru gestionarea atat de dezastruoasa a pandemiei", a afirmat Marcel Ciolacu joi la sediul de partid , intrebat ce va face concret PSD in Parlament, in contextul motivarii CCR pe decizia prin care Legislativul decide data alegerilor si nu Guvernul.Chestionat despre proiectul de lege din Parlament care propune amanarea alegerilor pe 14 martie, Marcel Ciolacu a raspuns: "Repet. Este o diferenta foarte mare acum intre PSD, PNL si presedintele Romaniei. Daca presedintele Romaniei si PNL nu doresc decat alegeri si sa se uite pe sondaje, cand le convin aceste alegeri, noi avem o cu totul alta abordare"."O promisiune facuta de mine si colegii mei ca nu mai iesim dupa agenda cetatenilor. Organizarea alegerilor este atributul Guvernului. Eu invit Guvernul, in mod special pe prim-ministru sa vina sa ne explice cum se vor desfasura aceste alegeri, pentru ca deja avem 4.000 de cazuri pe zi. Nu asteptati de la PSD sa ia o decizie politica in functie de cum ii convine partidului. Decizia o sa o luam in functie de evolutia si de parerea specialistilor. Cred ca nu mai e nimeni normal la cap ca prioritatea Romaniei sa fie alegerile parlamentare. Aceasta a fost declaratia mea si mi-o mentin. La 4.000 de cazuri pe zi nu cred ca se impun alegeri, dar nu e atributul PSD. Vom initia discutii atat cu partide reprezentate in Parlament (privind proiectul de lege - n.r.), cat si cu Guvernul ca sa ne dea explicatii cum vor face alegerile. Nu imi permit sa initiez cu presedintele, sa imi explice si mie, colegilor mei si romanilor cum putem avea un Parlament legitim cu peste 4.000 de infectari", a completat Ciolacu.Intrebat ce opinie are despre afirmatia liderului UDMR Kelemen Hunor care a spus ca trebuie sa fie consultari la Cotroceni pentru a se ajunge la un consens in privinta datei alegerilor, presedintele PSD a replicat: "Sunt de acord cu decizia domnului Kelemen Hunor"."Aceste consultari trebuiau facute de catre presedintele Romaniei, nu de catre presedintele PNL, de mult timp. Si nu numai, ci si in ceea ce priveste gestionarea pandemiei, criza economica. De fapt acesta este rolul presedintelui Romaniei, conform Constitutiei Romaniei, nu conform parerilor mele", a conchis Ciolacu.Curtea Constitutionala motiveaza in decizia de resipingere a sesizarii presedintelui Klaus Iohannis si cea a Executivului la legea prin care Parlamentul stabileste data alegerilor parlamentare si nu Guvernul, ca "stabilirea datei alegerilor dupa expirarea mandatului Parlamentului se face prin lege organica, iar inainte de expirarea mandatului Parlamentului, prin lege ordinara". Hotararea Guvernului care stabileste data alegerilor pe 6 decembrie, desi a fost emisa cu respectarea legii in vigoare la data respectiva, isi inceteaza de drept efectele in urma intrarii in vigoare a actului normativ criticat si anume legea care spune ca Parlamentul decide data alegerilor generale si nu Executivul, mai arata judecatorii CCR in motivare.Deputatul independent Adrian Dohotaru a depus la Senat , in procedura de urgenta, un proiect de lege prin care alegerile parlamentare sa se desfasoare pe 14 martie 2021, iar perioada electorala incepe pe 13 ianuarie.