Circ electoral la Iepuresti: contracandidatii se bat in strada

Scandalul continua in judetul Giurgiu, dupa ce, duminica noapte, candidatul PD-L la Primaria comunei Iepuresti si-a pierdut un ochi in urma unei altercatii cu oamenii contracandidatului sau social-democrat si cu primarul comunei. Luni la pranz, alte 30 de persoane, simpatizante PD-L si PSD, s-au batut in plina strada, in fata sediului Politiei din Iepuresti.

Politistii din Giurgiu au identificat o parte dintre persoanele care au folosit bastoane de cauciuc, bate de lemn si pistoale cu bile din cauciuc in altercatia de duminica spre luni, informeaza NewsIn.

Agresorii identificati sunt patru angajati ai unei firme de paza din Bucuresti, chemati in Iepureni de actualul primar PSD, P. Gheorghe. In incercarea de a pune capat conflictului izbucnit intre doua tabere ale PSD si PD-L, oamenii de paza au folosit bastoane, bate si pistoale cu bile de cauciuc, ranind opt membri democrat-liberali.

Presedintele organizatiei PD-L Giurgiu, Valentin Iliescu, a cerut demisia prefectului judetului, pe care il acuza de politizarea institutiilor statului, reclamand ca lideri ai democrat-liberalilor au fost batuti cu bestialitate de reprezentanti ai PSD si PNL.

Deputatul PD-L a sustinut ca prefectul de Giurgiu, Vasile Mustatea, participa la toate actiunile electorale ale PNL, desi statutul de inalt functionar public ii interzice. Mai mult, sustine Iliescu, prefectul are o intelegere cu Politia, pentru a nu raspunde la eventualele sesizari ale PD-L, ai carui reprezentanti au fost batuti.

"Ma voi duce in audienta la reprezentantii Uniunii Europene, este inadmisibil ca o tara, intrata acum un an si cinci luni in UE, sa pozeze intr-un fel atunci cand se intalneste cu oficialii europeni si altfel sa fie in realitate", a afirmat deputatul PD-L.

Candidatul PD-L la Primaria comunei Iepuresti, din judetul Giurgiu, a fost ranit grav duminica-noaptea, in urma unei altercatii cu oamenii contracandidatului sau social democrat si primarul comunei. Pedelistul l-a acuzat pe pe contracanditatul sau ca a pus oamenii sa-l bata din cauza unor afise electorale.