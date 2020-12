Filosoful Sorin Cucerai: Normal ar fi ca toti sefii de partid sa-si dea demisia. Contractul social dintre alegatori si alesi e praf si pulbere

"Dupa vot1. Intr-o democratie (chiar si intr-una disfunctionala, dar cu alegeri relativ libere), alegatorii au intotdeauna dreptate. Intotdeauna, fara exceptie. Si cei care voteaza (indiferent ce/cu cine voteaza), si cei care nu voteaza. Corpul electoral in intregul lui are intotdeauna dreptate. Asta e regula fundamentala a oricarei democratii.2. E al patrulea rand consecutiv de alegeri in care electoratul urban e preponderent. (Adica, proportional vorbind, cei din urban voteaza mai mult decat cei din rural).La fel, e al patrulea rand consecutiv de alegeri in care femeile voteaza mai mult decat barbatii.Cu toate astea, partidele inca nu par pregatite sa adopte, in ceea ce le priveste, standarde, practici si politici urbane. In buna masura, ele continua sa fie dominate de viziuni si valori premoderne. Da, asta e valabil inclusiv pentru USR + - vezi loialitatea fata de sef, coterii, lipsa de respect fata de puncte de vedere diferite etc.La fel, partidele inca nu par pregatite sa adopte standarde, practici si politici pro-feminine.3. La o prezenta la vot de 31,8%, e limpede ca nu mai avem contract social. Contractul social dintre alegatori si alesi e praf si pulbere.Partidele si politicienii sunt tinuti sa reprezinte, asta e menirea lor fundamentala. Regulile politice (inclusiv cele electorale) sunt tinute sa asigure un grad rezonabil de reprezentativitate - si chiar sa faca posibila cresterea gradului de reprezentativitate.La noi, regulile astea sunt inca extrem de restrictive. Cat despre politicieni in general (si lideri politici in particular), la noi ei exista pentru a-si impune punctul de vedere, nu pentru a reprezenta.In conditiile prezentei la vot de acum, normal ar fi ca toti, dar absolut toti sefii de partide sa-si dea demisia - si partidele sa inceapa un dialog serios cu cetatenii cu privire la reguli si standarde de reprezentare.4. Other than that, nu s-a petrecut nicio catastrofa. Sfarsitul lumii se amana, carry on, everybody", a scris acesta pe pagina sa de Facebook CITESTE SI: