Firea, despre decizia PSD in privinta candidaturii lui Oprisan: Sub nicio forma nu pun la indoiala votul colegilor nostri

"A fost un vot in Consiliul Politic National. Sub nicio forma nu pun la indoiala votul colegilor nostri. Daca acolo au fost anumite probleme, iar conducerea a decis aceasta schimbare in bine la Vrancea, eu nu am cum sa fiu de alta parere. Imi pare foarte rau pentru dl Oprisan, dar gtrebuie sa inteleaga ca deciziile sunt pentru schimbarea imaginii partidului. La nivel uman sunt absolut convinsa ca domnul Ciolacu, Grindeanu, Dincu sau Stanescu nu are nimic cu dl Marian Oprisan, insa aceasta a fost decizia politica", a afirmat Gabriela Firea, intr-o conferinta de presa miercuri.Presedintele PSD Marcel Ciolacu a anuntat ca decizia Consiliului Politic National al partidului de miercuri a fost ca pe listele formatiunii sa nu candideze nicio persoana care este trimisa in judecata. Prin urmare, listele vor fi revizuite si vor fi efectuate modificari ale candidaturilor inscrise prin adresa la birourile electorale judetene. Ciolacu a mai spus ca lista candidatilor PSD Vrancea a fost invalidata de CPN si a adaugat ca nu este oportuna candidatura lui Marian Oprisan la Senat, iar acesta ar trebuie sa ramana vicepresedinte al Consiliului Judetean Vrancea.Marian Oprisan a declarat ca "Marcel Ciolacu nu e stapanul PSD" si nu intelege motivul pentru care a propus Consiliului Politic National invalidarea listelor PSD Vrancea pentru alegerile parlamentare. Acesta a adaugat ca nici nu a vrut sa candideze pentru un loc la Senat, insa primarii, colegii din organizatia social-democrata au decis, cu unanimitate de voturi lista de candidati. Oprisan a mai spus ca, potrivit statutului partidului, decizia de invalidare a listei trebuie trimisa la filiala PSD Vrancea care va lua o decizie daca va aproba invalidarea sau va mentine aceeasi lista.