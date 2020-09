VIDEO Olguta Vasilescu ignora orice regula de siguranta sanitara la intalnirile cu alegatorii din Craiova

Mai multe filmulete de campanie au fost postate pe pagina de Facebook a social-democratei in zilele de 8, 9, 10 si 11 septembrie in care aceasta poate fi vazuta nerespectand regulile sanitare impuse de autoritati pe perioada starii de alerta pentru a limita raspandirea cazurilor de Covid.Clipul electoral poate fi vizionat aici In toate materialele de campanie, Olguta Vasilescu poate fi vazuta cum da mana cu o multime de oameni si ignora cu desavarsire orice urma de distantare fizica fata de alegatori.De exemplu, vineri, Olguta Vasilescu a fost insotita de Cosmin Vasile, candidatul PSD la presedintia Consiliului Judetean Dolj, in cartierul Romanesti. Atat cei doi politicieni cat si majoritatea cetatenilor surprinsi in imaginile video nu poarta masti.Pe 10 septembrie a vizitat cartierele Garlesti si Lapus, unde atat o parte din staff-ul de campanie al Olgutei Vasilescu cat si o parte dintre cetateni pot fi vazuti purtand masti, dar nu si vicepresedintele PSD.De asemenea, tot pe 10 septembrie, Olguta Vasilescu a vizitat fabrica ETI. In timp ce personalul fabricii poarta masti de protectie, social-democrata refuza acest lucru.Totodata, pe data de 8 septembrie, Olguta Vasilescu si staff-ul de campanie au facut o vizita de campanie in cartierul Craiovita Noua, unde, la un moment dat, liderul PSD chiar a imbratisat o femeie in varsta in timp ce nu purta masca.